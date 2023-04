男團MIRROR成員姜濤早前去咗新加坡出騷,佢受訪時以普通話以及英文回答問題,對答過程相當搞笑添!近年身材一直成為網民討論對象嘅佢,被問到如果無枉管嘅時候會做啲咩,佢就以英文回答話:「When nobody is looking,i will eat!」仲以「Burger」以及「Hotpot」為目標,真係夠晒誠實,認真搞笑!至於如何維持體重,佢最初諗住唔答話係秘密,之後諗住一陣就話:「you don't need anything , just drink water.」同埋會間歇性斷食,加上會每日跑步以及打籃球。

而佢仲不忘發揮搞笑本色,當被問到佢最驚係乜?佢諗都唔諗話:「my mom,wow!tiger mom.」並做出抽擊動作,幽默感十足,不過好快就補鑊話姜媽其實好愛錫自己,表示當自己首次賺到錢之後,有買花送畀媽媽,氹得對方非常開心!