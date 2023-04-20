【是日通勝】

農曆三月初一

癸卯年 丙辰月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：置產、安床

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：9、15、23

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：投資要量力而為，勿鋌而走險，易得不償失。

金牛座：判斷力弱易迷失，理財要打醒十二分精神。

雙子座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

巨蟹座：謹守崗位，相信自己，事業發展會有進步。

獅子座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

處女座：職場上順風順水，繼續努力，忌得意忘形。

天秤座：愛情運極好，談情說愛的吉日，好好把握。

天蠍座：遇到問題忌慌失失，保持鎮定可找出對策。

人馬座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

山羊座：愛情事業兩得意，沒有甚麼事情需要操心。

水瓶座：你的樂觀令朋友受感染，人緣運隨之上升。

雙魚座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 鬥志強

（跌）虎 是非多

鼠：貴人助力強，與人談合作，容易佔上風。

牛：人際關係下滑，有必要檢討說話技巧。

虎：是日沖煞，易得罪人，事業雪上加霜。

兔：投資時機未成熟，輕舉妄動將會中伏。

龍：工作表現有聲有色，但不可得意忘形。

蛇：戰鬥力強，一鼓作氣把手上工作完成吧！

馬：講多錯多！宜少說多做，以免自討苦吃。

羊：退一步海闊天空，宜對枕邊人多點包容。

猴：事業有進步，求職者容易找到滿意工作。

雞：鬥志十足，遇到挫折也不會輕言放棄。

狗：有望發揮自身才能，獲認可的機會甚大。

豬：容易失財，不宜借錢出去，將有去無回。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響財運的生活壞習慣

財運是大家最關心的一個話題，即使遇不上大財，也希望碰上小財。以下是一些導致漏財的生活習慣，要多加留意，有則改正。

1.大門口堆放垃圾

住宅的大門乃納氣之口，如果經常堆放垃圾，會影響家中的財位，不利於財氣的引進，容易使家中出現漏財現象。與此同時，大門口也是一家人事業運、健康運的引進口，所以一定要保持乾淨衞生。

2.室內經常不開燈

想提高居家風水，帶來財氣，室內的燈光就要明亮。若光線嚴重不足，陰暗的房子自然少了陽氣，而陰暗又會導致潮濕，易生細菌，聚集穢氣，尤其是風水上的財位，很容易使家中出現漏財。

3.門窗緊閉

門窗對於家居來說很重要，能影響整個家居的磁場。室內經常門窗緊閉，房內的氧氣濃度會逐漸降低，影響身體健康。在風水角度，門窗是氣進入住宅的通道，若經常緊關，各種財運和吉運都與你無緣，事業也難以騰飛。

4.不善待招財植物

綠色植物不僅能淨化室內空氣，吸收室內甲醛，還能給家宅帶來蓬勃生氣。但是有些人買植物回家後，置之不理，導致它們沒過幾個月就枯萎。要知道，這樣的話，財運也會漸漸漏掉。