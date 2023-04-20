娛圈單打︱姣婆始終難守寡　尤物復出唔丟架

以《神探俏嬌娃》、《情迷索瑪莉》響朵的一代性感尤物金美倫戴雅絲，自2014年與結他手老公撻着後便淡出影壇，專心享受戀愛生活，二人亦順利於翌年結婚，2020年誕下女兒。昔日性感女神洗盡鉛華，留下完美形象在影迷心中，本是明智之舉，但所謂姣婆守唔到寡，性感女神去年宣布復出，今年與舊拍檔占美霍士再度合作新片。

可惜今番復出卻有點濕滯。有指身兼監製的占美狂炒人，令人手短缺；近日更有傳媒大爆，在倫敦拍攝期間，片場驚現二次世界大戰時期遺留的炸彈，阻礙拍攝進度。

新片成績如何，現在言之尚早，但女神年屆50風采不減，即使臉上有了歲月痕迹，卻依然不見「膠味」，卻是不爭的事實。須知道，自從有了肉毒桿菌針之後，全世界的愛美女士皆趨之若鶩，荷里活女星更是爭相注射，影后妮歌潔曼、雲妮絲維嘉等都未能免俗，結果打針打到面容僵化，膠到阿媽都唔認得。

金美倫則反其道而行，拒絕打針，坦言不用拍戲的日子，連臉都懶得洗，遑論扮靚。這除了對美貌有信心外，更是她信奉自然美的做人原則。女神承認試過打針，但很快便接受不來，寧願臉上有皺紋，也不願出現「不屬於我的東西」。她更坐言起行，寫書教女性認識身體，亦會打激光去斑。總之，延續青春有許多方法，「打針包膠」肯定不是女神所嚮往。

事實上，金美倫最煞食之處，不僅來自外表，更是自帶一種爽朗氣質。荷里活美女如雲，她卻能夠彈出，在影迷心中歷久常新，爽朗不造作的個性，正是男女通殺的原因。