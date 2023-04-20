羅志祥終於被女治倒　修心養性渣男變暖男

台灣舞王羅志祥（小豬）遭舊愛內地網紅周揚青毀滅式分手，爆出荒淫史形象插水一度停工，及後成功復出，頻頻出招洗底博翻身。近日佢與家人到外地旅行，並於社交網大晒片段，見佢除咗同媽媽出遊外，原來契女「小米果」都有同行，佢全程當正契女係女朋友一樣呵護備至，不但充當御用攝影師，去沙灘玩沙時，仲由得契女將佢「活埋」，完全被契女食住。唔少網民都笑指佢終於被女治倒，修心養性變暖男！

近日回歸台灣綜藝節目、拍攝《TOP DOG回家》嘅佢，自爆收到4至5個節目邀約，包括有內地真人騷向佢招手，但暫時唔會主持《娛》，佢表示想將來參加同兒童互動嘅節目，更將經理人嘅女兒視為契女：「一開始不給我抱，到後來她會衝向我，我感動得眼淚快掉下。以前我想過30歲結婚，現在生小孩的話，我體力應該還可以。」

另外，羅志祥早年在台灣新北市萬里買下面積約1萬呎地皮，除建有獨立屋及籃球場外，更一願母親心願，起咗個動物樂園以收養流浪貓狗，佢澄清亡父也葬在該址嘅傳聞：「爸爸沒有埋在我們庭院，是放在我們家前面的福田妙國，媽媽收養的浪浪已經剩下20多隻，其他都已上天堂，當時每個月都要破百萬元的開銷，很多人把狗帶來就走了，我們領養不送養，只進不出，讓牠們終老而已。」