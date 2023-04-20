孖周冬雨進軍康城　劉昊然送大禮答謝帶挈？

「三金影后」周冬雨去年被爆熱戀細5年的內地男星劉昊然，有傳因合拍電影《平原上的火焰》而擦出愛火花，去年她被拍得多次出入男方所住的小區外，更傳出已領證結婚的消息，惟雙方依然封口零回應。然而他們再度合作所拍的《燃冬》，最近更入圍康城電影節「一種關注」單元，再引起外間對戀情的關注。

近日有爆料指因《燃》片入圍，劉昊然買了一份價值6位數字的禮物，送給周冬雨以紀念兩人雙雙挾《燃》片入圍，以及答謝對方讓他有機會在康城電影節露面，雖然他憑電影《唐人街探案》系列爆人氣，但始終論影響力不及周冬雨。不過送禮以答謝「帶挈 」進軍康城影展之說，卻被網民批評說法牽強，又指他始終是百億票房的演員之一，只是尚未正式踏上國際舞台。

另外，「五‧一」假期是內地電影的黃金檔，周冬雨、王一博及胡軍主演的《長空之王》，昨日（19日）在「五‧一」檔新片預售榜中，以衝破3千萬人民幣排首位，預售總票房為人民幣3,054萬（約港幣3,481萬元）。至於票房靈丹馬麗和范丞丞合演的《人生路不熟》，昨日的預售總票房只有人民幣383萬（約港幣437萬）。