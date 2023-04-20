六福珠寶　2023消費券購物攻略

【營業資訊】2023消費券首期3000元準備開始派發，藉此機會，將消費券變成保值的金粒或滿載祝福的珠寶首飾獎勵自己或送給摯愛！六福珠寶傾情獻上別具意義的 購物清單，如保值的黃金首飾、閃爍迷人的鑽飾，或低調簡約的鉑金首飾，同時送上驚喜購物禮遇， 包括以消費券可半價購買指定首飾及用手機應用程式 WhatsApp 聯絡銷售顧問領取$200優惠券6大消費券儲值支付工具都適用！更可與親友合併消費，立即出動挑選禮物啦！

保值金粒金飾 家人送禮至愛

不少長輩都有購買金粒投資保值的習慣，不妨趁著母親節將至的日子，入手六福珠寶金粒，將保值金粒送給媽媽，實用又顯心意 ，現可以用消費券購買，金粒重量由3錢到一両不等，大家可留意金價購買心頭好。（金粒價格因應當天市價而有所浮動，消費者需自行承擔風險）

黃金首飾也 是媽媽們的至愛，既可保值亦 能襯托好氣息。不妨考慮福滿傳家系列 時光印記及恆久守護 黃金首飾，匠心工藝下的樹紋和 年輪肌理寓意福運連綿、生機煥發；厚重的質感，守護生命的旺盛，寄寓康健常青。簡約的方與圓廓形設計蘊含了深厚的方圓之道，方中有圓和諧恆久。祝願一家人福氣滿盈，長輩收到一定笑逐顏開。

另外，還有福滿傳家系列的“不倒一族”黃金串飾不論是送給家人或自己佩戴都非常適合 。以不倒翁為設計靈感，分別有十二生肖、財神及運財貓造型，可以自由組合生肖串飾亦 可搭配財神和運財貓加持財運既有很好的寓意，也是可以保值的黃金首飾。

可愛靈動的十二生肖身上攜帶不同寓意的吉祥物，祈願帶來不同好運財神不倒翁手捧金元寶，有財運永不倒的寓意；俏皮萌動的運財貓款式手拉“招財”條幅，背後為福山壽海和元寶，寓意“財運亨通、福氣滿滿”。 每款均配有獨特的包裝禮盒，抽屜式設計可放置 “不倒一族”不倒萌寶倒一族”不倒萌寶，立即變身成為一件充滿玩味又滿載祝福的擺設，立即變身成為一件充滿玩味又滿載祝福的擺設。

除了上述 傳統寓意的款式之外，黃金首飾也可以有新潮的款式，如輕鬆小熊 ™系列。 可愛的輕鬆小熊™伴你在成長的路上，保持一份獨有的童真。設計師增添了寓意“財富”的銅錢和元寶設計，將四個輕鬆小熊的頭形輪廓對稱勾勒於錢幣之上，或中間鐫刻著“旺”字的金元寶托舉著呆萌的輕鬆小熊頭像，光砂效果分明，神態趣致。

配上手工編織且顏色鮮豔的手繩，輕鬆小熊、小黃雞及寓意平安的蘋果，不僅盡釋甜美可人的氣質，更串聯起滿滿的祝福，不論是送給活潑開朗的她或者小朋友都非常適合。

Bling Bling一夏 夏日放閃

夏天就到，首飾都要換季，是時候戴上閃耀的鑽石首飾，高調放閃！男士們不妨將消費券變成閃耀的鑽飾送給另一半， 高調示愛 六福珠寶已經為你準備了一系列心動鑽飾，你可以按照她的喜好，挑選專屬 bling bling 鑽飾，款式時尚又IG able，放閃程度令她身邊的閨密好友都羨慕不已！

Hexicon 18K金金鑽石項鏈鑽石項鏈，俐落大方的六角形配合多角度折射，主鑽採用有“鑽石放大鏡”之稱的“放閃車花”工藝，令鑽石倍增閃耀光芒。優雅的花形元素交相輝映，舉手投足間盡顯高雅品味；對戒採用經典光面設計，中心以四方爪鑲嵌璀璨鑽石，散發純淨耀眼的光芒，對戒採用經典光面設計，中心以四方爪鑲嵌璀璨鑽石，散發純淨耀眼的光芒，陪伴戀人見證綿綿愛意。陪伴戀人見證綿綿愛意。

Focalight“亮映”系列18K金鑽石項鏈，主石於中央閃爍，外部以輕薄車花片造型襯托主石， 令視覺效果倍增， 整體設計更加閃亮。

Dear Q“寵心愛你依偎系列，兩顆心緊緊相擁，相互依靠，寓意怦然心動時刻一直都在，最適合送給你那位特別的她。

簡約之美 送自己一對自由之翼

愛錫身邊人 ，也記得要寵愛自己。款式簡約優雅的 Pt 娉婷系列 自由之翼 鉑金首飾，翅膀的形態溫柔而富有力量，簡單的設計，無論配襯上班服裝或清新休閒服都十分適合，的形態溫柔而富有力量，簡單的設計，無論配襯上班服裝或清新休閒服都十分適合，讓你讓你時時刻流露女性美。刻流露女性美。

(以上價錢只供參考，以實物為準)

驚喜禮遇 半價購買指定首飾 WhatsApp領取$200優惠券

鎖定心水推介，六福珠寶賞你更多！即日至 7 月 15 日， 於香港門店以消費券， 可以半價購買多款指定鑽石或寶石鑲嵌首飾。六福珠寶 支援消費券6大支付工具包括AlipayHK 、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go拍住賞及 WeChat Pay HK各支付工具可混合使用，餘額亦可自由選擇支付方式亦可合併家人朋友的帳戶一同消費，靈活方便！

此外，即日至4月28日到香港或澳門全線專門店，指定鑲嵌類首飾最高可享超過 40% 回贈優惠、指定黃金首飾工費全免、指定珠寶首飾送 $200珠寶購物券及指定黃金首飾低至6.5折。另外，鑽石級別會員更可尊享 8 折積分換取指定禮品，購買Hexico n產品更可賺取雙倍積分*！

^此優惠只限購買指定款式，數量有限，售完即止。此優惠只限購買指定款式，數量有限，售完即止。

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