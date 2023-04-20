黃紫恩伍倩彤傾結婚話一定要註冊　歡迎婚前協議

由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、伍倩彤（Gillian）、麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）任主持的J2台節目《不正常愛情研究所》，今晚（20日）一集討論話題是「對簿公堂」 。

現今世代不少男女情投意合，寧願選擇同居，都不願意註冊結婚。而荷李活藝人婚前，都會同另一半簽定婚前協議書作保障。今集各主持就會討論一紙婚書的重要性，想不到外表開放的Gillian同Jojo雖然理由不同，但都異口同聲表示結婚一定要註冊。Gillian接受訪問時說︰「可以唔擺酒，但一定要註冊。冇一紙婚書，口頭講冇意義。同埋唔接受同老爺奶奶一齊住，同老公係想有自己家庭同空間。」Gillian笑言講起來才知原來自己都頗傳統，談到簽婚前協議，她有點委屈說︰「大家嗰時應該好sweet、好開心，但突然間好似劃清界線，中間多咗唔信任。我都會嘗試瞭解係咪屋企人迫佢或者有個皇位要佢繼承呀。」

Jojo要求註冊的理由就比較實在，因為可以用老婆身份替另一半作重要決定，她說︰「有咩事可以用老婆身份簽紙，好似入醫院做手術。同老爺奶奶住都可以嘅，不過要睇下係咪啲好開心嘅老人家傾到偈。」對於婚前協議書Jojo並不抗拒，反而歡迎，她的理由好搞笑但又實在︰「簽得一定屋企有家底，將來有乜嘢事我都有保障，不過一定要有條條款，假如有小朋友，我要有撫養權。」