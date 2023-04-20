穀雨雨量多　祛濕為先

轉眼間就來到了春季的最後一個節氣「穀雨」，此時節的到來代表氣溫升高、降雨量增多，濕度亦高，令人容易出現濕氣重、濕邪入侵的情況，故養生之道可以健脾祛濕為主。

【飲食的注意事項】

春末夏初容易出現濕熱症狀，在食材的選擇上可多選薏米、扁豆、眉豆、赤小豆、冬瓜、白蘿蔔、山藥、荷葉、芡實、陳皮、薑、葱、蒜及韮菜等具祛濕之效的食材，同時避免進食肥膩、煎炸、生冷、過甜等會加重脾胃負擔的食物及飲品，以清淡為主，避免濕氣更易聚於脾胃。

【2大中醫推薦食療】

說到以食祛濕，怎少得了靚湯的加持呢，今次就為大家找來了兩款中醫師介紹的湯水食療，不過飲用之前最好都是要留意下自身的體質。

扁豆瘦肉湯

材料：白扁豆5錢、生薏仁8錢、淮山4錢、蓮藕1斤、瘦肉4両

做法：把所有材料放入煲中，加入8碗清水，以大火煮滾，再轉慢火煲約1小時30分鐘。

三豆祛濕湯

材料： 眉豆30克、白扁豆30克、赤小豆20克、淮山24克、粉葛半條、紅蘿蔔2條、無花果3粒、果皮1塊

做法：

第一步：把眉豆、赤小豆、果皮浸泡半小時

第二步：果皮去囊，把眉豆和赤小豆放入煲中煮滾，繼而加入其他材料及10至12碗水，大火煲10至15分鐘

第三步：轉小火煲2至3小時，以適量鹽、糖調味即可。

【祛濕3招】

要祛濕可能大家第一時間會想到用食，從身體內入手，不過其實日常的生活上亦有很多事可以做，第一是做運動，可選全身性帶氧運動，如跑步、瑜伽、球類等，促進全身的血液循環，有助排汗祛濕。而如果想靜態一些的話，則可以選擇焗桑拿或浸溫泉，兩者皆以高熱力補充體內陽氣，前者可達致出汗效果，驅走全身濕氣，惟出汗過多反而會令陽氣先衰，故每次應以3至4分鐘為上限，微微排汗即可。而後者透過全身浸泡利於整個人的氣血運行，不過要注意浸泡時水位別高過心口，時間以5分鐘為佳，不宜超過10分鐘，上水後亦應立即抹乾身體，避免着涼。