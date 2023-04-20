新片被導演激讚Powerful　鄧麗欣甘男尊女卑

由鄧麗欣、馬志威主演電影《12日》早前舉行「12夜與日愛情交纏場」，讓觀眾可以一口氣欣賞兩套好戲之餘，同時亦讓觀眾可以與該片導演林愛華直接交流。在分享中，不少觀眾都指《12日》比張栢芝、陳奕迅主演的《12夜》悲觀，林導演解釋為何有這樣的安排，道：「《12夜》講拍拖，可以輕鬆啲，但《12日》講嘅係結婚，會Serious啲，因為冇得走，就算最終選擇走時，都已經變得傷痕纍纍，所以係Heavy咗。一般觀眾可能會覺得好大壓抑好辛苦，但我對愛情已經睇得好化，愛情只係人生其中一樣嘢，但對某啲人嘅影響可能會好大。」

導演又以馬志威的角色Simon為例，片中的他表現大男人，在現實生活中，有些女人卻會如《12日》中鄧麗欣飾演的Jeannie般，對對方難捨難離。導演說：「啲人成日嬲人大男人好難頂，但其實對某啲人嚟講係非常有吸引力，因為佢好能幹、視野好廣闊，就好似座山，唔會倒塌，喺佢嘅樹蔭下，會好安全，從某個角度睇，其實你係被愛被照顧。」《12日》中，Simon與Jeannie的一段婚姻，縱使男尊女卑，當中仍有開心的時光，但亦有心如刀割的時刻，感情戲份多變，有觀眾看過後大讚Stephy演出高水準，說：「Stephy嘅演出好Powerful，就算唔係好多對白，但都睇到當中有好多情緒。」的而且確，Stephy在片中從甜美生活，到後來情傷痛得要傷害自己，從中要表現不同狀況、不同情緒，演起上來有一定難度，而這些反覆的關係，其實正是不少愛侶所經歷過的，難怪觀眾看起來甚有共鳴。