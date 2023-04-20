ASTRO文彬疑自殺身亡！胞妹停工奔喪　車銀優急返韓

韓團ASTRO的25歲成員文彬昨晚（19日）驚傳陳屍首爾江南區的寓所內，警方初步推斷他是自殺身亡，真正死因有待調查。事務所發聲明確認其死訊「很抱歉告知大家這個悲痛的消息，ASTRO成員文彬在4月19日突然離開我們，成為了天上的星星，成員、同事、藝人和職員也在巨大的悲傷和衝擊中哀悼他，為了讓家屬安靜地追悼故人，請停止揣測性和惡意的報道，將依照遺屬意願低調舉行喪禮，僅家人親友與公司同事參加，葬禮將於後天（22日）舉行。」

ASTRO的「臉蛋天才」車銀優一直與文彬私交甚篤，2人同樣畢業於翰林演藝藝術高中，並於2016年組成ASTRO出道。車銀優日前到美國觀看戶外音樂盛事《Coachella音樂節》，原定下周返韓，但接到噩耗後已取消行程，將於今午趕返韓國送文彬最後一程。

ASTRO隊長Jin Jin與隊友尹產賀目前已身在靈堂，當兵中的成員MJ亦向軍中請假奔喪，至於已離隊的Rocky亦趕往弔唁。而文彬的胞妹文秀雅是韓國女團Billlie成員，組合已宣布取消新碟宣傳活動。另外，文彬年初與隊友產賀以小分隊推出迷你專輯，原定後天（22日）及本月30日分別在澳門及台北開騷。