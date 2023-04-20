和式海鮮珍饈薈萃　滿滿海洋滋味

日本的海產舉世知名，除了刺身和壽司，還有數之不盡的海鮮菜式，有餐廳按季節選擇最當造的海鮮如魚類、貝類等新鮮肥美，為客人打造滋味菜式，再加上吸引的優惠，買回家或堂食嘗鮮都相當方便，隨時讓你感受大海真味。

彩貝盛宴

日本海鮮除各式魚獲或蝦蟹，富口感的貝類同樣受歡迎，高級廚師發辦鮨店鮨燐由即日至5月中，以各種貝類打造限定的彩貝盛宴，6款刺身有肉厚柔韌的赤貝，清甜爽口的北海道粒貝適合配檸檬和竹炭鹽，北海道象拔蚌配土佐啫喱提鮮，少見的白梅貝鮮味醇厚，平貝加醬油燒香，口感更細緻。除此之外，還有地道的壼燒榮螺，再加上北寄貝、青柳貝小柱和鳥貝等壽司，客人可一次過品嘗到貝類之真味。

軟殼龍蝦天婦羅

日本割烹料理，可以欣賞到廚師多方面的烹調技巧，上環和綠割烹料理擅長關東風天婦羅，師傅亦經常推陳出新，時令的春旬嘗味菜單內，就有創意十足的軟殼龍蝦天婦羅，餐廳選用本地養殖的軟殼龍蝦，配以薄薄粉漿和生榨芝麻油來脆炸，外皮香脆而滲淡淡芝麻香，蘸點喜馬拉雅山岩鹽吃，突出龍蝦肉的鮮甜。另外千萬別忽略龍蝦頭的蝦膏，以及香脆的龍蝦觸鬚和腳，加添口感又美味。菜單內的火炙吞拿魚‧北寄貝‧濃魚湯燉飯，意大利飯加木魚清湯和Mascarpone Cheese烹煮，入口富油香和芝香。

時令櫻鮮

日本的春天遍布櫻花，同時間亦有多款時令海產，兩者相配合，產生意想不到的化學作用。尖沙咀日式割烹料理店割烹 炑推出的廚師發辦，就以應節的「櫻」作主題，蝦夷鮑魚配西班牙紅蝦以蝦夷鮑魚肝醬配搭，再加櫻花點綴，鮮香軟滑。櫻花季節當造的櫻鯛，肉質甘甜鮮美，用作刺身鮮嫩芳香。另一款櫻鱒味道香濃，將之製作成傳統日式釜飯，當中的魚油滲入魚越光米和北海道七星米混合的釜飯內，香氣撲鼻。另外還有春日限定的海鰻苗、象拔蚌、大溝貝、平貝、北海道紫海膽和馬糞海膽等美食，更加鮮美。

豐富魚生丼

日本的丼飯分量十足，米飯表面鋪滿不同種類的食材，吸引又開胃。北海丼近日推出多款全新海鮮丼，包括香葱吞拿魚腩角切魚生丼、特盛吞拿魚肺丼和極上海鮮丼，熟食就有鰻魚香葱玉子丼、雜錦天婦羅丼。前菜就有海鮮溫泉玉子，和海膽及三文魚子拌勻吃，啖啖鮮味。吉列帶子伴三文魚子及他他醬，外脆內嫩。鮑魚伴鮑魚肝醬，鮑魚蘸濃郁肝醬享用，矜貴又香滑。餐廳每月都會限量新菜，極尚吞拿魚刺身齊品盛合選用日本九州約70公斤重養殖藍鰭吞拿魚的腦天、臉頰、魚鮫、大吞拿魚腩、赤身吞拿魚及魚腩筋作拼盤，特尚吞拿魚四品盛合則有迷你吞拿魚鮫、赤身吞拿魚伴魚子醬、大吞拿魚腩及迷你韓風醬吞拿魚漬。由即日至5月31日晚市時段，客人惠顧指定新菜式，可獲清酒乙瓶。

優質生蠔

香港人對生蠔情有獨鍾，自助餐內的蠔吧一向大排長龍，千両近日以蠔為主角推出18周年限定餐目，於即日至5月16日就在每星期供應日本不同縣的活蠔，當中包括佐賀縣有明活蠔、德島縣德島生蠔、大分縣大入島生蠔、兵庫縣坂越生蠔及武士生蠔，由5月17日至6月18日則有清酒蒸燒生蠔，生蠔加清酒和昆布蒸燒，別有一番風味。

買一送一

邊品嘗美味的海鮮時，若有優惠更加吸引。尖沙咀權八居酒屋在4月推出料理長精選櫻花祭，供應櫻花梅子汁沙律、櫻花磯煮鮑魚、迷你海膽三文魚子櫻花蝦丼、廣島蠔伴昆布山葵醬和松葉蟹肉海鮮茶碗蒸等海鮮美饌。店內的廚師特選午市套餐同樣豐富，精選三色吞拿魚丼內有吞拿魚腩蓉、藍鰭吞拿魚大拖羅和赤身，極上天婦羅丼有大蝦、穴子和廣島蝦等海鮮，另外還有A5和牛壽喜燒，由現時開始，客人惠顧以上3款指定套餐的任何2款，即可享用買一送一優惠（揀選售價相同或較低之套餐），感覺更抵。

豐洲市場直送

去東京，大家必定到豐洲市場搵食，其實在香港，一樣可隨時隨地歎到。早前於中環開業的日本鮮魚專門店魚屋ZEN，標榜由日本豐洲市場即日直送鮮魚水產，如吞拿魚、海膽、鯖魚、池魚、金目鯛、赤鯥和太刀魚等，再加上來自沖繩及熊本的車蝦和蜜柑鯛等海鮮，都會註明來源地和有關資訊，再打造成刺身、壽司和魚生丼等美食，吃得更安心。店內有日籍水產專家負責處理海鮮，更可為客人在日本落訂單購買魚獲再運來香港，想吃到最新鮮的日本海鮮，話都無咁易。