農夫被指放棄廣東歌感無奈　難忘巡唱觀眾求婚成功

農夫20周年「有D新歌巡迴演唱會」自上年11月開啟以來，將近半年於11個城市完成21場演出，場場爆滿，總入場人數超過3萬人，創下二人出道以來，最多巡演場次記錄。農夫今次巡演有一大半都是圍繞新專輯，他們表示自己曾一度有困惑，應否為每首新歌作出解讀，但最後他們還是覺得是非常有必要。隨着本次巡演的完結，他們籌備已久的全新專輯《農夫散文集》也終於在各大數位平台正式上線。

其中一首新歌是用了反諷及擬人手法去寫的，是一首普通話歌《廣東歌係我個ex》，希望大家多聽廣東歌，不要把它當作是自己的舊情人。誰知在前幾場演出片段在網絡上曝光後，很多人只看歌名就評論「農夫放棄廣東歌市場，轉做普通話歌。」令他們倍感無奈，他們說：「我們新專輯有10首歌曲，9首都是廣東歌，只有一首普通話歌，竟然也可以被説是放棄廣東歌市場。」隨後他們還幽默說：「我們下次寫歌名應該直白點，直接叫《這是一首用普通話唱的廣東歌用了黑色幽默的手法去叫大家支持廣東歌的歌》，這樣大家就會明白啦。」令現場觀眾捧腹大笑。

而農夫亦分享巡演期間遇到的難忘事，他們說：「有觀眾竟然在我們的演出上求婚成功，我們的歌那麽九不搭八，竟然也可以被人用來求婚。」在演出尾段，農夫在台上放話說：「只要在當晚消夜的時候見到歌迷，就會請對方飲酒。」結果當晚演出後，有數十名歌迷追隨他們到食消夜的餐廳，農夫爲答謝他們，親自送上啤酒，又和大家影合照，場面熱鬧。