【搭飛機注意】機艙細菌多？登機後「6錯事」不要做

自從各國通關，大家都回復密密飛，放假旅行開心日子，不過興奮也罷，別忘了機艙淺窄，人流密集，若不注意，不但很容易感染病菌，也會累及他人。故為己為人，以下6個行為切勿在機艙內做：

（1）不要穿短裙短褲

即使飛機艙每天有進行打掃，但你永不知道，剛下機的上個航班同座乘客，有沒有傳染性皮膚病，假若緊接坐上該位的你，穿着短裙或短褲，便有機會被傳染，穿長褲比較安全穩妥。

（2）別自行關行李櫃

不論登機或落機，即使你頭上行李櫃已滿，又或完全清空，都不要自行關行李櫃門，因為無論如何，機艙服務員最後都要作開關門檢查，假若你關門動作不當，不但有機會令自己受傷，搞不好弄壞了鎖，便擔誤了航班起降。

（3）不要亂摸餐盤桌

根據過去檢測發現，飛機艙內含菌量最高地方，竟不是廁所，而是座位上的餐盤桌，其菌量竟超逾飛機馬桶沖水掣9倍，如食物掉在桌上，千萬不要再吃。建議你自備酒精紙巾，登機後馬上把餐盤桌清潔一遍。此外也不要把眼罩或食物等東西，都放進座前置物袋，因為你永不曉得，它會否還存留吃剩的東西、穿過的襪子，甚或用過的尿布。

（4）別幫空姐疊餐盤

吃過飛機餐後，當空姐來收拾餐盤，乘客不要自作聰明，把同座幾位乘客的餐盤疊在一起交給她，因為空姐的餐車，每次只能回放一個餐盤，疊在一起只會令她更難收拾，你的貼心只會幫倒忙。

（5）不要拿熱飲離座

無論是否用餐時間，也不要拿起熱飲離開座位，否則一不小心，或突然遇上氣流，也有機會燙傷自己或其他人。另有傳聞，飛機艙內的水壺雖常清洗，但水缸卻絕少清潔，熱飲水質令人存疑，喝與不喝敬請自行斟酌。

（6）別赤手按沖水掣

過去有統計顯示，每個航班平均至少有75人次使用過廁所，而飛行途中亦不會進行清潔，故此傳染病菌機率甚高，尤其是人人必按的沖水掣，故建議先拿紙巾「隔物」按掣，洗過手後也不要赤手空拳觸碰門把。