蝦頭被批雙面人　神隱三日終蒲頭：王菀之係我好朋友

《第41屆香港電影金像獎》已曲終人散，各獎項已經名花有主，塵埃落定。至於賽果連日來成為網上熱話，其中入圍最佳女配角的楊詩敏（蝦頭），以大熱姿態輸給王菀之（Ivana）。雖然她在慶功上大方表示沒有失望，表示：「如果唔係我，真係未係時候就未係時候。如果係我，因為每個都咁好，我諗我贏好運少少，Ivana攞嘅時候都係好開心。」但卻在交平台轉戴了轉發支持者的貼文，內容寫到「蝦頭輸畀王菀之最莫名其妙」，結果她被批評人前人後兩個樣。

事件持續發酵，神隱3日的蝦頭今日終於「蒲頭」，透過社交平台發長文，解釋事件的始末，表示：「連續3日，海量嘅支持留言與msg，再一次多謝你哋對我嘅祝福 欣賞同信任，好事壞事對於我嚟講都係好事，所有嘅好事都能夠讓我學習，學習成長 學習改變，感謝遇上好多貴人相助提點，畀我更清楚感受到你哋對我嘅愛。都係嗰句，所有都是最好的安排。」

對於事件她直言問心無愧，表示：「有地方話我虛偽delete story唔忿氣，係不實嘅陳述。我一直誠實做人 我問心無愧。有時候可能做得唔夠好嘅係太真、太率直、太容易受傷仍故作堅強。我學習勇敢表達係因為人生苦短，還能有真說話嘅時候應盡量分享表達。別人對我嘅抨擊批判我唔會介意，呢件事我只在意兩個人，第一個係Ivana，所以我第一時間send msg畀佢講解下究竟發生咩事，發生咗咩誤會。佢第一反應係覺得我好傻咁緊張一件咁小嘅事叫我輕鬆面對，佢都安慰我話我梗係知你嘅為人啦。因為佢話我同佢一樣都執着於每個藝術作品做好自己，將每階段做到最好嘅人。我同Ivana係好朋友，我在乎佢嘅感受，多謝佢對我嘅信任同明白我。預祝佢嘅管弦樂作品大成功。」

至於第二個人，她表示：「第二個人我care嘅係呢一個敢於表達自己嘅支持者，我嘅轉發誤會可能會令到佢有所困擾或者心情影響，後尾我哋繼續私訊互相了解。佢冇事我就放心喔，𢤦我嘅人會繼續相信我便足夠，因為我唔需要改變任何人。我改變我自己，我有錯我會改，我想好我會變，我會變得更好，誠實地做人，做實事做好作品，做好角色做好自己，好好學習繼續做人，好好學習繼續善良，用行動作品說話。再一次衷心感謝大家對我嘅愛同支持。有你哋係我幾生修來嘅福氣，最後，送上一幅4月頭我喺元朗遇上嘅一個奇妙 充滿寓意嘅景象。祝福大家逢凶化吉 好運平安健康來。」