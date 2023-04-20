古佩玲葉蒨文獲欽點影相　李芷晴玩遊戲險走光

藝人劉丹、呂慧儀、滕麗名、古佩玲、葉蒨文、李芷晴等，今日（20日）在將軍澳電視城出席《愛·回家之開心速遞》之「守護綠色地球」活動。「快閃」現身的無綫高層曾勵珍在藝員拍照時，特別錫住古佩玲與葉蒨文，並「欽點」她們出來影相，受到器重。而遊戲時李芷晴則愈玩愈投入，加上裙領鬆，胸口危危乎險失守。

古佩玲與葉蒨文受訪時講到獲珍姐「厚愛」，葉蒨文表示：「珍姐係策劃能力好強嘅人，佢見場面混亂，所以安排吓啫。」古佩玲則指珍姐一向好錫大家。講到劇情發展，葉蒨文指近期因吳偉豪要拍其他劇，兩人的感情戲也暫停，自己也開工減少，希望隨後感情再有新發展，也希望編劇會繼續寫補習社的戲份。古佩玲也認同，覺得一班大學生，相當合拍，充滿火花。問到古佩玲可希望有感情線，葉蒨文則讓愛提議她不如一起喜歡朱玲玲，覺得會相當有火花，古佩玲則說：「唔好喇，朱凌凌係你嘅，我要Candy（指葉蒨文），想發展靚女線。」

李芷晴講到玩遊戲時俯身幾乎失手，她解釋說：「唔係特登，條裙之前都着過，冇諗過今日遊戲咁激動。」問到是否毫不吝嗇身材，她坦言並不介意在身材最Fit的時候健康騷身材，能夠接受以三點式泳裝行騷。問到可能接受內衣騷的邀請？她說：「就咁着內衣就唔得，要外面加薄紗、外套，最緊要健康靚，唔想低俗。」