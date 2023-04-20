Phone起雲湧！旗艦手機鬥攝位

今個4月手機界比想像中熱鬧，多家廠商選擇在本月發表新作，大戰氣氛濃厚！其中國產巨頭HONOR就以Magic5 Pro出擊，搭載全新的鷹眼相機系統，抓拍快人一步！至於Huawei、OnePlus、OPPO、ZTE的新機不約而同以攝力作賣點，一眾拍友今次認真難揀！

智能抓拍

HONOR Magic5 Pro配備6.81吋LTPO屏幕，四曲面設計手感不俗，同時使用了第二代屏幕聚光技術，峰值亮度達到1,800nits，配合2,160Hz高頻PWM調光，陽光下畫面清晰，也避免暗光下頻閃帶來的不適。屏幕還支援120Hz自適應動態刷新率及461 PPI像素密度，更是首款手機獲得德國萊茵TÜV晝夜節律友好認證，難怪此機可在DxOMark屏幕測試中獲151分，目前位列全球排行榜第一。

此機傳承家族標誌性的星輪相機布局，廣角、超廣角和潛望式長焦鏡頭俱為5,000萬像素，擁有定制的1/1.12吋超大傳感器，提供100倍數碼變焦、122廣超大視角和2.5cm超級微距等拍攝分唇。鷹眼相機系統則利用AI技術，在按下快門前後1.5秒捕捉多幅影像，並自動挑選最佳相片，至啱用來捕捉一瞬即逝的精彩畫面。港版搭載S8 Gen 2處理器、12GB RAM及512GB ROM，另擁有對應66W快充的5,100mAh電池。

提升進光

HUAWEI P60 Pro採用「凝光之眼」相機，把常用的4,800萬像素主鏡頭置於模組中央，兩旁則放置4,800萬像素超長焦與1,300萬像素超廣角鏡頭。超聚光主鏡頭搭配F1.4至F4.0十段可變光圈、大光圈高透光鏡群和RYYB超感光感應器，大幅提升進光量，而全新XD Fusion Pro影像引擎則有助提升畫面細節。另內置6.67吋120Hz四曲面屏幕、最高512GB ROM及88W快充4,815mAh電池，惟S8+處理器僅對應4G網絡。

改良遠拍

手機配備長焦鏡頭不是新鮮事，OPPO Find X6 Pro更進一步，其5,000萬像素潛望長焦鏡頭擁有業界最大的1/1.56吋感光元件，搭配F2.6大光圈及懸浮棱鏡防抖技術，大幅改善遠拍的暗光及防震表現。另外廣角及超廣角鏡頭同達5,000萬像素，全部融入Hasselblad影像技術，自動優化色彩，還備有專用浮水印和人像模式。頂尖規格包括6.82吋120Hz屏幕、S8 Gen 2處理器、最高512GB ROM、100W快充5,000mAh電池等。

黃金人像

ZTE Nubia Z50 Ultra採用自家第四代屏下鏡頭技術，嵌入6,400萬像素人文主攝、6,400萬像素人像主攝及5,000萬像素超廣角微距鏡頭，前兩者分別對應35mm及85mm黃金焦距，拍攝人像特別立體。另外它擁有星空影像系統，提供星空算法、AI星座、星軌疊加等拍法，天文愛好者一定畀Like！其他規格包括6.8吋120Hz屏幕、最高1TB ROM、S8 Gen 2處理器、80W快充5,000mAh電池等。

自然散景

OnePlus 11才上市不久，最近廠商加推木星岩限定版，研發製造歷時長達1年，每部都有鑽石星陣若隱若現於岩石紋理之中，特別得來帶來玉石般的親膚感。相機則由5,000萬像素主攝、4,800萬像素超廣角、3,200萬像素人像鏡頭組成，第三代Hasselblad調色系統可在影人時捕捉更多色彩，並可模仿XCD 30mm及65mm鏡頭的自然散景與眩光效果。另具6.7吋120Hz屏幕、S8 Gen 2處理器、最高512GB ROM及100W快充5,000mAh電池。