力鋪導演路　Tiger笑指隊友得閒：所以搵Lokman拍

MIRROR成員邱傲然（Tiger）今日（20日）出席《第十七屆鮮浪潮國際短片節》記者會，由Tiger出任導演，成員Lokman、Anson Kong、Frankie及Jeremy主演的短片成為開幕短片之一。今次是Tiger繼為團歌《破鏡》MV執導後，首次擔任短片導演，台上問他想憑該片為觀眾帶來甚麼啟發？他坦言：「我冇咁偉大，拍呢部短片係好自私，我只係自己鍾意嘅嘢同感覺放入去，所以就放咗Lokman入去。」他稱由於預算及時間相當緊迫，整個拍攝過程很驚險，前期準備功夫要做得很充足，才能在四日完成拍攝。

受訪時，Tiger表示拍攝比想像中要控制更多人與事，要下大量功夫，問到為何邀請四名成員參演？他笑言：「今次都搵咗三分一隊員演出，要搵啲得閒啲嘅成員，咁啱佢哋嗰段時間比較得閒。（你唔演出？）我想專心做好導演呢個崗位。（想唔想做電影導演？）有機會嘅話，我會嘗試爭取，經過今次，我覺得幾好玩同開心。（想拍咩類型電影？）我仲尋覓中。花姐（經理人）叫我開始準備同寫吓劇本，可能將來搵到人肯投資。（下部電影集齊所有隊員演出？）呢個唔知，好難集齊12粒龍珠。（搵佢哋拍咩類型電影？）都係

鋤強扶弱好正義嗰種。（唔糟質吓佢哋？）佢哋會自己糟質自己，為演出奮不顧身。」Tiger不諱言經過今次經驗，發現自己對幕後有得濃厚興趣，對於初次執導的短片，他給自己70分，認為時間各方面做得更精準的話，出來效果會更好。