AK想請父母去旅行　送Bling Bling珠寶做母親節禮物

男團MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）今日（20日）出席品牌活動，吸引了大批生粉（粉絲暱稱）冒雨到場打氣。AK透露早前收到品牌送贈價值6位數的腕錶，由於父親鍾意，他做順水人情，將錶孝敬爸爸，笑言想向大會要求再送。

母親節將至，AK表示打算送媽媽至愛的Bling Bling珠寶做禮物，問是否賺到大錢可以孝順父母？他表示不打算大手筆花費，都想請父母去旅行及試好吃的餐廳，最開心是跟他們相處。他自爆去年搬出來獨居後，因媽媽太掛念他，寧願搬到他家同住，笑言令父母慘變「分居」關係。近日剛為電影《12怪盜》開工兩天， 拍攝順利又好玩，戲中他懂得跟寵物溝通，早前跟動物傳心師上課，回家與愛犬溝通，直言一直覺得愛犬明白他意思。

另外，提到歌手周啟生早前批評新一代歌手「未足月」便出道，跳舞又不齊未成氣候。AK表現謙虛：「多謝前輩指點，講得好啱，MIRROR係《造星》出身，有啲係舞蹈員，有啲唔係，唔係紅褲子出身，大家舞種又唔同，係會跳得唔齊，唱歌和演戲上確係也未成氣候。」

問到是否忙到冇時間增值？ 他表示需要平衡，像他自己，拍劇時不會去做歌，但拍劇以外的時間就會上堂學唱歌及跳舞。至於周啟生又評價姜濤唱張國榮的《追》時零感覺。AK直言哥哥的版本無人能超越，無人能及，但相信每個人有自己特色，會放入感覺去唱，認為每個人感受也不同，但多謝前輩善意的提醒，認為任何善意提醒和鞭策都應該聽和去做。