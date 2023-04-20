張敬軒10日速製MV　滯留英國一腳踢

歌手張敬軒早前於倫敦演唱會尾場上，首唱由他親自操刀作曲、黃偉文（Wyman）漏夜送詞，Johnny Yim以不足二十四小時編好的新歌《隱形遊樂場》，作為軒仔及Wyman送給倫敦觀眾的手信。歌曲首唱至今已近一個月，Wyman在自己平台頻頻發力助力，連續十日出Post，公開「催促」軒仔派歌，為了報答Wyman，軒仔亦密密趕工，連續三晚通頂後，新歌今日（20日）正式上架。

歌曲及MV於倫敦錄製及拍攝，軒仔指今次既是「意外」亦是「最好的安排」，他說：「原本完咗演唱會後，打算同爸爸媽媽去法國旅行放假，但爸爸媽媽身體唔舒服，突然間我又塞咗喺倫敦，喺倫敦又有阿Y好多朋友喺度，又有好多香港嘅朋嚟咗呢度。」他本身的團隊亦因為改不到機票，最後只剩下軒仔及攝影師二人留在倫敦籌備MV工作，他說：「反正成件事都係一個遊樂場啦，我覺得我一定要落場玩每一個『攤位遊戲』，所以我自己做埋Art Team，搵咗我老朋友做Art Director、做Styling。」上至監製、聯絡當地拍攝團隊、演員、搵景、美指等，下至木工道具、為眾人訂午餐，全由他一手一腳負責。他說：「最癲係我嘅攝影師Kiko，佢未做過MV導演，我問：『喂，Wyman x 張敬軒呢單嘢，你有冇膽做先？』佢擘大口得個窿。我話其實個flow就係咁，呢幾年我哋嘅生活、所有嘢就係Unexpected。」

成首歌由製作到拍攝MV，在十日內經歷晒一齊，由搵MV中的演員Casting、尋找拍攝團隊、找道具、搵景睇景，軒仔坦言每一次開會的對話都是「唔得㗎、唔得㗎」：「但當大家傾完之後就『會得㗎、會得㗎！』不斷話畀大家聽，係會得嘅！」深深體會到香港人永遠都能將不可能變成可能獨有的精神。他表示最神奇的是MV中的旋轉木馬，亦是最辛苦的挑戰，他說：「我哋第一個選擇係London Eye隔離河邊，好多人都好鍾意去嘅旋轉木馬，但原來要提前一個月申請，所以冇辦法喺嗰度拍攝。但係之後突然接到嗰位老闆嘅回覆，佢話如果我想嘅話，佢仲有一個，係佢親戚嘅Backyard。我當時拗晒頭，之後Site Visit，嚟到呢個叫Chichesterr嘅地方睇完就覺得：『唔得呀！呢件事一定要做呀！』當地人亦都好好，幫我哋Book到煙花，仲有我哋隊Crew，所有嘢有種水到渠成嘅感覺。呢十日好癲，每日瞓得三、四個鐘，自己亦都啱啱從流感、水土不服當中Recover，但係好多謝阿Y、好多謝我哋嘅Team。」

除此之外，MV拍攝團隊及演員，全都是於英國居住的香港人，軒仔表示MV中的情節或場口，都是他們的生活經歷：「埋位嘅時候，呢隻歌一起，佢哋嘅情緒就嚟，所以大家睇MV嘅時候見到每一個場口都係真，我哋冇嘢係NG過、冇嘢要重新嚟過。每一滴眼淚、每一個笑容，都係喺呢度生活嘅人嘅寫照。」