保錡用跑步借喻人生　一定可以衝破難關

組合ERROR成員吳保錡(Poki)的新歌《Echo My Heart》繼續以Band Sound示人，Poki說：「我自己好鍾意One OK Rock和Linkin Park，今次好想做一首真正嘅J-Rock作品，所以Jason Kui幫我搵咗曾經為日本《幪面超人》系列做歌嘅班底嚟幫我作曲編曲，所以今次真係一首日本歌！」

歌詞主旨想用跑步借喻他的人生，今年初他參加了人生第一個10公里賽事，在賽道上見到好多人都跑，不論男女老幼，任何階層都跑，過程中大家都會令自己愈來愈進步，他說：「我依家32歲，感覺到自己都有可能退步，但跑步就令自己有進步嘅感覺，而且好多困難、逆風嘅環境下都可以衝破。」他曾深度思考，處於劣勢，是否等於一定要放棄？但他很快就否定了，更說：「只要一直向前行向前衝，一定可以衝破所有難關！」

他想將這首歌送給自己，作為自己的主題曲，他說：「好想用嚟提醒自己，要Keep住跑向前衝，Keep住突破自己嘅人生，唔好原地踏步！」所以跟《Am I Crazy?》相比，今次不論歌曲到MV，都來個大逆轉，力量澎湃、正氣，散發滿滿的正能量，Poki在MV中的笑容，亦由上次的邪氣，變得陽光有活力，而且他以樂隊主音的身份站在鏡頭前高唱，Rock爆的演繹，也一圓他的心願，如J-Rocker般，跟樂迷見面。