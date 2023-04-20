女士試身室 想點玩都得

女士試身室係一處令男士有無限幻想嘅地方，亦係成人電影中經常出現場景，就好似今次介紹嘅四仔作品，當中嘅劇情又有冇曾經喺你嘅腦海中閃現過呢？

巨乳吸睛

拍電影想有叫座力，搵嚟星級卡士壓陣，事半功倍；同樣道理，拍四仔想有好銷量，最好邀得巨乳脫星參演，就好似New Sensations推出嘅《Young Girls With Big Tits #22》，搵嚟Natalia Starr、Blake Blossom、Kayley Gunner等多位天后級巨乳脫星孭飛，唔憂冇市場。另外，呢集以試身室為主題，一班脫星名正言順剝光豬，呢個前奏已經令人興奮，加埋之後嘅火辣接觸，叫人點可能唔睇到硬晒軚呢？

鮮嫩新女

有啲人貪新鮮，睇親四仔例必睇新女，所以四仔片廠True Amateurs專搵新女演出，而最新登場嘅《True Amateurs #22》就有RedKiteKat、Luxury Girl、Wet Kelly等多位新人粉墨登場，並以特製嘅試身室為拍攝場地，內裏安裝咗多個鏡頭，令觀眾可以從唔同角度欣賞一班脫星嘅迷人身段，而跟住落嚟嘅情慾大戰更加係勁精彩。

股惑大晒

經常睇零劇情四仔，唔知大家悶唔悶呢？想睇番一套劇情類四仔嘅話，呢套由Fantasy Massage製作嘅《Eager Beaver》，相信可以滿足你。影片由Joanna Angel、 Billy Visual同Curious Judas聯合執導，脫星陣容包括Sofi Ryan、Reagan Foxx、Codey Steele等等，個個都樣靚身材正。故事發生喺一間按摩店，鹹濕老闆以換新制服為由，要求一班女技師喺試身室換衫，趁機偷窺，殊不知奸計被識破，眾女決定用身體嚟懲罰佢，實行搞到鹹濕老闆腳仔軟。