吳家忻拍MV飲酒壯膽　ANSONBEAN自爆曾飲醉「斷片」

歌手ANSONBEAN推出新歌《GET WILD》，內容講開party、講玩、講飲酒，他更請來在ViuTV原創劇《她和她的戀愛小動作》中合作過的kayan9896（吳家忻），以及本地知名Rapper AKIKO，三位一體共同合作新歌。

今次嘗試新曲風，他就決定搵AKIKO幫手，因為對方寫的歌好感性，又聽到個人好high，後來去《UNIK ASIA Festival》表演搵埋kayan一齊玩，發覺原來他們三個人都好夾，結果就創造這首歌。

有「曲」同享，問到會否配合歌詞內容，飲番兩杯才走進錄音室錄歌，ANSONBEAN和AKIKO齊齊耍手擰頭，ANSONBEAN自爆試過飲少少酒去錄音，發現飲酒令喉嚨收緊，唱不出水準。而AKIKO表示身為Rapper太多歌詞要記，怕飲酒太放鬆會忘記歌詞，反而錄完音才去飲酒慶祝。反而kayan9896直言要靠酒精開聲兼壯膽，她說：「我會飲一杯紅酒幫助開聲，係之前有朋友教我咁做，同埋頭先拍MV，一埋位就要跳舞，因為未熟習環境，所以都飲咗一杯酒先埋位，幫手壯吓膽。」她在歌曲唱較為敏感的歌詞，一樣無問題，她笑說：「都唔係好敏感啫，大家去party會點樣玩，就點樣唱囉！」

對於酒後做過最瘋狂的事，kayan9896坦言會小心，不會與陌生人飲酒，只會在相熟朋友陪伴下飲醉。反而兩位男士，就有過最不堪回首的經驗，AKIKO說：「有次慶功飲到好醉，坐的士返屋企途中，忍唔住叫司機放低我，我喺條街足足瞓咗一個鐘，感受到咩叫天旋地轉，自此我以後唔敢飲咁多。」旁邊的ANSONBEAN接着說：「試過同朋友去卡位OK，我飲醉嘔咗落我朋友對鞋同袋。點樣返屋企？唔記得，因為『斷咗片』。」

而《GET WILD》MV拍攝主要在中環一間酒吧內取景，為配合歌詞內容，導演安排了大班年輕人與三位主角一起狂歡飲酒跳舞，ANSONBEAN到場後再碌人情咭，親自急召更多朋友到場飾演酒客，一同進入歌詞中party世界，跳餐飽。