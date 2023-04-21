【是日通勝】

農曆三月初二

癸卯年 丙辰月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍

忌：動土、行喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：7、16、22

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：得財全不費功夫，但大前提是要認真工作。

金牛座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

雙子座：頂天立地，沒做虧心事，遇上瘟神也不怕！

巨蟹座：謀事識分主次，可把霉運的影響減至最低。

獅子座：遇到難題要保持鎮定，愈心急愈容易犯錯。

處女座：謀事一波幾折，有永不言敗精神才能克服。

天秤座：愛情處於弱勢，再忙碌也不應冷落另一半。

天蠍座：擇偶要留意對方的內在美，提防愛情騙子。

人馬座：快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

山羊座：兒女私情暫且放下，宜把心力放在工作上。

水瓶座：面露笑容可帶旺人緣運，勿再愁眉苦臉了。

雙魚座：運勢好轉，生活順利，可望發揮個人潛能。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 人緣好

（跌）兔 狀態差

鼠：處事要注意分寸，以免令別人產生誤會。

牛：適合出門旅遊，有機會遇到開心的事。

虎：外出要好好保管隨身財物，慎防丟失。

兔：是日沖煞，意外頻生，身心疲憊不堪。

龍：單身者笑多一點，容易贏得異性青睞。

蛇：運勢很好，工作如魚得水，手到擒來。

馬：人際關係出現微妙變化，說話要小心。

羊：心地善良，多幫助別人，好事自然來。

猴：需顧及伴侶感受，跟其他異性保持距離。

雞：進行戶外活動時務必小心，安全第一！

狗：財運差，投資忌跟風，小心血本無歸。

豬：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

失衡八字 平衡八字

中庸之道是中國人的做事指標，事情不可過偏，因為每個人都有其立場，更有其不同之背景。所以不能過於偏重一方，需要各方平衡，各得其所，這是中庸之道的其中一種情況。

八字貴在各方平衡，健康、財富、地位、交際、家庭、自由，方方面面都平均，毋須太多，也不缺，這就是好八字。但現今世代，評價八字之好壞，都以量化為金錢之數量，很少談論其家庭問題、交際問題，特別是虛無縹緲的心境問題。

平衡的八字極少，可以這麼說：世上沒有真正的平衡八字，人永遠都是有些地方偏多偏強，某些地方偏少偏弱。這是因為出生時的節令與日夜影響，所以世上沒有完美完善的人，有高智慧的人，則在後天修正而已。

富人八字，貧窮八字，其八字都是很偏的。財星的偏強，才顯得出這八字主人，命中得到很強的錢財，是一個富人。同樣地，財星偏強的人，才顯得出這八字主人，命中需要好強的錢財，所以是貧窮命。

權貴八字，壓抑八字，其命中的官星，也是偏的。官星強旺才顯示出此命之權貴地位。命中強旺官星，才得知此命被管制得寸步難展，抑壓得難以呼吸。八字組合不同，命運不同。