周冬雨新片硬撼「票房靈丹」　王一博拍到翻車搵命博

「三金影后」周冬雨事業、愛情兩得意，近日有指其緋聞男友劉昊然豪送一份6位數字禮物給她，以紀念2人的新片入圍康城電影節，相當甜蜜！向來戲接戲的她，有份演出的新片《長空之王》昨日（20日）更傳來好消息，在下月黃金檔上映，預售票房遠遠拋離其他對手，一枝獨秀！

周冬雨去年被爆熱戀年輕5歲的內地男星劉昊然，因合作電影《平原上的火焰》而擦出愛火花，並被拍得多次出入男方所住的小區，更傳出已領證結婚，惟雙方封口零回應。2人再度合作的新片《燃冬》，最近入圍康城電影節「一種關注」單元，再引起外間對戀情的關注。

近日有爆料指劉昊然買了一份價值6位數字的禮物給周冬雨，紀念《燃冬》入圍之餘，又答謝對方讓他有機會在康城電影節露面，雖然他憑電影《唐人街探案》系列人氣急升，但影響力始終遠遜周冬雨，不過網民認為送禮答謝「帶挈」之說甚為牽強，又指他始終是百億票房演員之一，只是尚未正式踏足國際舞台，網民大讚他為氹「女友」出手闊綽，甜蜜滿瀉！

拋離3,545萬港元

周冬雨愛情得意，事業亦愈來愈好，除《燃冬》入圍康城電影節外，與王一博、胡軍合演的另一新片《長空之王》又在五一假期推出。在昨日的預售榜中，該片以預售總票房3,580萬元人民幣（約4,075萬港元）登上首位，遠遠拋離「票房靈丹」馬麗與范冰冰細佬范丞丞合演的《人生路不熟》，該片的預售總票房只有465萬元人民幣（約530萬港元），而杜江、王千源、佟麗婭的《驚天救援》亦只有400萬元人民幣（約455萬港元）。

拍到翻車搵命博

《長》片除有周冬雨加持外，男主角王一博亦相當搏命，在劇組上載的宣傳片可見，備受「文盲」指摘困擾的他，拍攝中途遇上翻車意外，連人帶車翻了幾轉，工作人員大驚奔向他施救，幸好他沒有大礙，更堅持拍多一次，導演大讚專業，更決定保留第一Take，因為夠晒真實。

同「謀」唔同命 劉浩存拍劇繼續被彈

周冬雨星途燦爛，同是「謀女郎」的劉浩存，事業卻一直不太順暢，最近上映的新片更被轟「癱瘓式演技」，票房與口碑仆直！她轉戰公仔箱，孖曾與Angelababy傳緋聞的內地男星林一合演劇集《脫軌》，故事講述一次暗藏玄機的「穿越」，令飾演富家千金的劉浩存變成同名同姓的打工妹，與林一查探真相，並譜出戀曲。

劉浩存為劇集瞓身演出，宣傳片可見她親身上陣拍撞車戲，又在寒天浸凍水，但網民依然唔Buy，指其角色情緒起伏大，認為她的演技有待進步。