華堅馮力士拍《寶驚魂》冇正面入鏡都激動到暈低

美國導演兼編劇Ari Aster拍過靈異片《祖孽》（Hereditary）與邪教片《Midsommar》兩部備受好評的作品後，已然被視為新一代恐怖大師，連影壇前輩馬田史高西斯（Martin Scorsese）也讚不絕口。Ari Aster第3部作品《寶驚魂》（Beau Is Afraid）片長3小時，融合超現實主義、恐怖與黑色喜劇元素，猶如大衛連治（David Lynch）的惡夢電影世界，荒誕詭異，離經叛道，擺明挑戰觀眾，不過愛者愈愛。

《寶驚魂》請來奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演男主角阿寶，故事講述他回家探望母親的計劃，受到重重波折，怪事接二連三發生，先是被露宿者入侵寓所，再被一對富戶夫婦綁架，逃跑後又在森林遇到奇人。美國女星Patti LuPone飾演阿寶的母親，演活一段充斥情緒操控的病態親子關係，其中一幕對手戲，華堅雖然只有一雙手入鏡，但他竟然激動暈低！

導演Ari Aster受訪時透露：「Patti有一場戲非常激烈，鏡頭主要是拍住她，突然華堅卻掉出鏡頭外。我非常憤怒，因為那場拍得非常好。然後我發現華堅暈倒了，情況不妙，因為他容許別人上前查看與觸摸他。」他笑言華堅在別人的場面也激動得暈低，很有詩意。