娛圈單打︱一躍成影壇新貴　萬人迷文青女神

香港電影金像獎塵埃落定，有人歡喜有人愁，文青女神袁澧林（Angela）雖然未有獲獎，但肯定是歡喜多於愁。皆因伊人憑《窄路微塵》的精彩演出，演技備受肯定，前途無可限量。

Angela飾演基層單親媽媽，演技自然真摯，跟男主角張繼聰一段萍水相逢的情緣亦令人印象深刻，可說是演活了角色。難得的是，戲中角色其實有頗多缺點，既手腳唔乾淨，又連累張繼聰生意失敗，但Angela將角色演得楚楚動人，無法令人反感。

眾所周知，Angela乃廣告模特兒出身，外形清新脫俗，因而贏得文青女神稱號。惟美則美矣，演藝事業卻未見特別出彩，予人空洞之感，以致外界認定她得個殼。原來一切都是時機未到，今番終於憑單親媽媽一角洗脫花瓶之名，先後獲得金馬獎和金像獎影后提名，證明女神並非虛有其表。

她亦坦承演出此片後，「大家對我的看法也改變了」，一躍而成影壇新貴。事實上，Angela與緋聞男友呂爵安（Edan）拍檔的《過時‧過節》一樣十分討好。她飾演Edan表姐，角色善解人意，可見可塑性高。

不說不知，原來Angela在沙頭角長大，直到15歲才搬出市區，可能正是長時期在鄉村生活，才培養出與別不同的文青氣質。2017年因為私自接Job而被經理人公司入稟控告違約，算是她事業上一個小挫折。至於和Edan傳緋聞後，幾乎日日都被對方粉絲私訊攻擊，亦令女神感到困擾，大嘆與對方只是電影拍檔而已。人紅是非多，相信Angela日後有排感受此話真意。