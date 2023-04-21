葉巧琳高呼衝出香港　登上紐約巨型屏幕

歌手葉巧琳（Mischa）獲音樂平台選為香港區代表，宣揚女性平權出一分力，其照片近日於美國紐約曼哈頓區時代廣場的巨型螢幕上出現，Mischa知道後十分興奮，她說：「非常之開心可以見到自己咁大個樣喺美國Times Square。之前讀書時期都有去過當地，但嗰時完全冇想像到自己會有一日喺咁大個螢幕出現。今次真係好癲，阿媽我衝出香港喇！真係超級多謝有關方面將我做封面人物呢！」

Mischa又透露自己曾在當地修讀音樂課程，她說：「之前喺紐約讀咗一個暑期音樂課程，把握機會當然就係去睇埋Broadway Shows！發下白日夢時，都會有夢想自己有日係Broadway獻唱。依家以音樂人嘅身份，以另一模式喺紐約登場，都算係實現咗半個夢想啦！」

她希望自己繼續作為女性音樂人繼續唱出好歌，道出心聲，Mischa去年展開的《The Odyssey of Freya》音樂企畫，就是源於她對打機的熱愛，然後索性興趣與事業二合為一，造成最能表達自己的音樂作品，新作《綜藝魂》從打機世界跳回現實生活中，道出「Freya」一角因要面對最真實的人與事，她才會走進虛擬遊戲世界裏，逃避現實，但慢慢地，她重拾勇氣，學懂面對現實。