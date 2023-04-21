水煮烹調瘦身法　點解要揀蛋？

【特約報道】減肥的人成日話食雞胸食到好Dry，其實食蛋都一樣可以補充蛋白質。早前日本就盛行「水煮蛋減肥法」，有人試完竟然可以一周減走兩公斤，係咪真係咁神奇，我也有研究過其原理，想與大家分享一下。

有邊個未食過蛋？蛋有多種煮法，煎、炒、焗都得，但改成「水煮」，即清蒸或用水烚，就能降低食物的熱量，從而達到減肥效果。另一方面，選擇「水煮」烹調也要配搭低脂食材，所以蛋、雞胸肉及蔬菜也是個不錯的選擇。

可能你會問點解會推介水煮蛋呢？我自己覺得水煮蛋簡單易整又夠平，煮幾分鐘就食得。而且雞蛋含豐富蛋白質、礦物質及維他命，最重要是含能燃燒脂肪的胺基酸，填補減肥時容易缺乏的蛋白質，有助消除疲勞及在運動瘦身時增肌。

水煮蛋另一個好處是充滿着飽足感，一隻水煮蛋的熱量約為75卡路里、5克脂肪，即使吃兩隻也比吃飯的熱量低，而當雞蛋變成固體後，胃需要更長的消化時間，能幫助抑制食欲，容易產生飽肚感。

在我看來，假如長期只吃雞蛋或會對身體的健康構成影響，畢竟人體需要吸收適量的碳水化合物、纖維素、纖維、維他命C等，如果長期熱量不足，有機會出現掉髮、四肢無力等問題。我建議早餐只可無限量吃蔬果配黑糖薑茶，午餐和晚餐可跟Angel Diet宇宙飲食法，每餐30%主食70%蔬果，主食可從肉類、家禽、海鮮選其中一款，即三成牛肉加七成蔬菜，三成蝦加七成蔬菜，再配搭一至兩隻烚蛋，健康瘦身才是最重要。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。