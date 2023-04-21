拍戲過失殺人罪將被撤銷　艾力寶雲留言感謝妻子一切

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）2021年10月於新墨西哥拍攝他主演兼監製的西部片《Rust》，綵排時誤開道具槍射殺女攝影師Halyna Hutchins與射傷男導演Joel Souza。Halyna家人去年2月入稟控告艾力與其他監製過失致死，就在審訊開始前不足兩周，艾力的律師昨日突然宣布對他的兩項相關刑事指控將被撤銷。

艾力律師Luck Nikas發聲明表示：「我們對駁回艾力寶雲案的決定感到高興，我們鼓勵對這宗悲慘事故的事實和情況進行適當調查。」而案件的檢控官Kari Morrissey以及Jason Lewis亦回應指將會繼續調查有機會稍後再作起訴。至於同樣被告過失殺人的槍械主管Hannah Gutierrez-Reed的律師亦表示期望對她的指控最終亦會被撤銷。有報道引述消息人士指，控方至今未能確定涉事道具槍需要扣動板機才可以開火，控方至今亦未能斷定開火原因。

而成功甩身的艾力寶雲昨日亦於社交網貼與妻子Hilaria的合照，並留言多謝她：「我欠這個女人我的一切（你也是Luke）。」Luke是艾力的代表律師。