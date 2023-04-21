開騷狂落淚　關心妍自爆曾欲為情輕生：老公都知

歌手關心妍（Jade）昨晚（20日）在紅磡舉行《Shine妍亮Jade關心妍福音慈善演唱會2023》，多位明星好友包括張栢芝、張敬軒、古巨基、鄭伊健、蒙嘉慧、草蜢等致送花籃到賀。而演出嘉賓眾多，除了6歲的女兒心心外，還有藝人鄧萃雯、王祖藍、孫耀威、王君馨、歌手林欣彤、衛蘭、衛詩、鍾舒漫和鍾舒祺等。由鄧萃雯以別開生面說故事形式作開場，講足數分鐘，演唱會尾聲亦由她包尾，說到七情上面，甚至流下眼淚，十分投入。

關心妍以一襲粉紅色水神Look登場，獻唱《挪亞方舟》和《完全因你》揭開演唱會序幕。現場播放Jade自白身世片段，自爆童年成長於單親家庭，因父母離異，自小便與哥哥分離，令家庭破碎，說時觸動到傷痛流下眼淚，有感人生無奈。提到她在加拿大結識男朋友，惜因感情轉淡，男友提出分手，自爆失戀時有輕生念頭：「我想食止痛藥，當我想食時，哥哥就叩我門叫我返教會。」

Jade重提當年受負面新聞影響，音樂事業由高峰一下子跌到低谷，有段時間她不敢出街，覺得好多人憎恨她，突然間音樂事業全停，頓成失業大軍，她感謝教會中弟兄姊妹將她從垃圾堆中執回來，令她明白到自己歌聲的價值，台上與教友緊抱一起哭成淚人，充滿洋葱。不過演唱會有哭聲亦有笑聲，像Jade向坐在觀眾席的老公隔空示愛，之後與心心合唱《陪著你走》，表現淡定的心心，毫不緊張，並聯同一班有特殊需要的小朋友，一同合唱《我要感恩》，以歌聲答謝父母，發放正能量。Jade提到籌備是次演唱會只有幾個月時間，要短時間內籌得600萬元，壓力大到試過跪低喊：「呢個騷冇人包底，又係福音又係慈善，但我做到，唔知邊度嚟力氣。」

嘉賓方面，林欣彤罕有提及自己患病一事，自爆32年來飽受精神病煎熬：「我32年人生，行過好多黑暗幽谷，差啲死過好幾次，一直靠自己撐住，有次撐唔住，神迹就發生，我食左10年精神科藥，依家唔使再食喇！我會愈來愈好，我的日子如何，我的力量也必如何！」

與Jade相識十多年的王祖藍，表示自己22歲那年父親患癌離逝後，一家要靠綜援支撐生活，但他從不感到缺失，因為知足常樂。孫耀威在峇里出席完何超蓮的婚禮後返港，甫下機即趕到紅館做嘉賓，笑言1個鐘前仍等着飛機門開啟，自認是關心妍前輩，但好欣賞Jade，讚她一個人舉行演唱會，勇氣可嘉。

衛詩亦分享自己經歷，來自破碎家庭的她，童年過得不愉快，從不覺得被愛，中學受批評令她愈加迷失：「用錯方法逃避，幫唔到自己，仲害到自己。」另外，王君馨大跳勁舞，鍾舒漫與鍾舒祺以跳唱《信者得愛》一齊炒熱氣氛。

騷後關心妍受訪，去年6月舉行慶祝入行20周年演唱會，短短幾個月決定再開紅館騷，感覺重重難關，由2月決定做，僅兩個月時間籌備，歌手、嘉賓由自己一手一腳邀請，能夠籌得200萬元，令3,000位患頑疾、情緒病和劏房戶可以免費入場睇騷，成件事感覺好夢幻。由於善款尚未計數，笑言若不夠錢埋單，會再唱歌籌款。期望下次或以舞台劇和音樂劇形式籌款，希望將來出席的嘉賓都會有歌酬。

演唱會上提到當年失戀圖輕生，幸胞兄救了她一命，她表示以前會較避忌此話題，但現在相信經歷可以鼓勵失意的人，帶離開黑暗：「我係因為失戀，破碎家庭長大，一個人在外國，好孤單，男朋友走咗覺得冇嘢值得留戀，好傷心，想食藥但冇食到，所以唱好多慘情歌，我呢個經歷，推動我追求自己夢想。」她說當年失戀想輕生，老公也知道，指現在獲老公愛錫，甚麼也不重要。她讚老公為演唱會付出很多，辛苦到戥他心痛。她又讚心心好乖好生性，忙完演唱會後，她又要準備書展，故冇得休息。