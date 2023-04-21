非裔女星演「埃及妖后」 Netflix新劇惹眾怒8萬網民聯署抗議

由美國影視平台Netflix製作的紀錄片集《埃及妖后》（Queen Cleopatra）將於下月上線，而預告片日前公開。由於片集用上英籍非裔女星Adele James飾演埃及妖后而引發爭議，被指亂改種族。

埃及一名律師Mahmoud al-Semary日前向埃及檢察官提交起訴書，要求在埃及關閉Netflix平台。他認為在《埃》由非裔人士扮演「埃及妖后」是公然藐視埃及的歷史。而前埃及文物部長上周亦譴責這部紀錄片集「偽造事實」，他指出埃及妖后「克利奧帕特拉是希臘人，這意味着她是金髮女郎，而不是黑人」，並批評Netflix試圖製造混亂，傳播埃及文明起源於黑人的虛假信息。《埃及妖后》由影星韋史密夫（Will Smith）的妻子珍達娉琦 （Jada Pinkett）任執行監製，她曾表示參與此劇是因為「很想代表黑人女性」。

除了律師提告之外，亦有網民在聯署平台Change.org上發起抗議，埃及和希臘人紛紛簽名支持。其中一項聯署至少徵集了超過8.5萬個簽名，要求紀錄片集取消。

之前已有多個片集及電影講述埃及妖后的故事，其中1963年由「玉婆」伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）主演的電影版《埃及妖后》（Cleopatra）最為經典。2020年，《神奇女俠》（Wonder Woman）導演Patty Jenkins與女主角Gal Gadot亦宣布將再合作重拍《埃及妖后》，當時亦有網民批評她們將角色「白化」，並認為應該找阿拉伯演員去飾演。