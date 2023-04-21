【2023消費券派發喇】百老滙提供多款限時優惠等您搶購！
2023年04月21日 11:00
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(客戶提供)
【營業資訊】2023消費券於4月16號開始派發，百老滙有咩消費券着數優惠？點樣用消費券先買到你嘅心頭好？2023消費券使用攻略一次過講你知！
*新會員購物滿 HKD1,000 即可獲額外折扣 HKD50
(每位新會員僅限使用1次、不能與其他優惠碼或銀行優惠同時使用) 優惠碼：NEWBWM50
百老滙全線分店均接受八達通、Tap & Go (包括實體卡及綁定APPLE PAY / GOOGLE PAY)、Alipay HK、Wechat pay、BOC Pay 及 Payme 付款。網店則接受八達通、Tap & Go (包括實體卡及綁定APPLE PAY)、Alipay HK、Wechat pay、BOC Pay 及 Payme 付款。
另外，憑恒生信用卡於百老滙門市或網店簽賬淨值滿HKD3,000或以上，可賺取額外高達$900 Cash Dollars / 180,000 yuu 積分獎賞
優惠須受條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！
消費券優惠條款細則
1.會員購物前，必須於 broadwaylifestyle.com 登入會員帳號或登記成為新會員。
2.是次活動有效期由 2023年4月16日 中午12時 至 2023年7月15日 下午11時59分。
3.成功之交易以『確認電郵』為準，訂單內容一經確認，不得作任何更改。
4.會員可選擇分店自提或送貨服務。
5.如有任何爭議，百老滙將保留最終決定權。
6.若有任何歧異，一概以中文版本為準。
7.優惠貨品數量有限，售完即止。