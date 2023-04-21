韓版《造星》新男團誕生！22歲內地練習生章昊C位出道

由韓國Mnet選秀節目《Produce 101》第2季出道的限定韓團Wanna One於2017年8月出道後爆紅海外，其後《PRODUCE X 101》因爆出造假風波而爛尾收場，Mnet捲土重來，改頭換面打造的全民造星節目《BOYS PLANET》經過長達12星期，吸引全球大批韓流粉絲投票，100%由觀眾投票決定出道組合TOP9，比例為韓國與海外票數各佔一半。

最終結果於昨晚（20日）透過直播揭盅，成功打入最後9強的練習生將組成9人男團出道，並公布組合名稱是ZEROBASEONE（ZB1）。最終投票合共接獲全球184個國家及地區的粉絲多達939萬8916票，來自內地娛樂公司的22歲內地成員章昊，最終狂擸1,998,154票登上No.1，力壓之前一直霸佔首位的韓籍人氣王成韓彬，成為韓國選秀節目出道男團C位的首位內地人，成韓彬以1,888,414票屈居第2位，他表示會不忘初心，努力展開活動。

第3位石馬修的人氣排名被多次質疑造假，但他最終仍以1,702,174票高踞第3位。另一位18歲內地練習生RICKY（沈泉鋭）以1,572,089票登上第4位。韓國練習生朴乾旭、金泰來、金奎彬、金地雄及韓維辰，依次排在第5至9位。章昊與RICKY、金奎彬及韓維辰同樣隸屬於內地同一家事務所，賽果公布後刺激該公司股價大漲逾5.631%，但章昊以首名內地人身份成為韓國選秀男團的C位，卻激起大批韓迷不滿及抵制。組合未出道已聲名大噪，《BOYS PLANET》節目的官方社交平台目前已有過百萬追隨者，號召力強勁！