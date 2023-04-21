型格山系穿搭　聯乘波鞋登場

趁炎夏還未來到，天氣尚算涼爽之時，最適合到戶外郊遊野餐。不過一眾潮人又點會錯過穿上山系服裝的機會。大家若想打扮得更有戶外氛圍，不妨留意下各種運動品牌聯乘推出的服裝搭配同系列鞋款，直接整套穿搭，這樣就不用擔心在搭配方面出錯。

薄荷朱古力配色

郊遊穿搭最緊要型，服裝品牌DIGAWEL和運動品牌MIZUNO聯乘推出的WAVE RIDER β波鞋隆重登場。鞋款的大致外觀與功能性保持不變，色彩設計則是與服裝品牌2023年春夏的服飾系列有着同款配色。以色彩豐富的野餐服為靈感，在打底的棕色和米色搭配清爽的薄荷和藍色。隨鞋附送了以野餐時吃的朱古力薄荷雪糕為靈感的薄荷綠色的備用鞋帶。另外，品牌亦都推出了防水馬甲、長褲以及兩用手袋，色彩設計與鞋款一致，絕對能夠搭配出一套清爽的山系穿搭。

自然色彩靈感

繼上次聯乘引起大家關注之後，運動品牌adidas 與時尚前衞的日系品牌and wander雙方再次強強聯手推出第二個系列。今個系列靈感來源於自然色彩，模仿從宇宙中看到的地球顏色，將山系美學融入城市與戶外探索的運動服飾美學，推出了包括防水外套、長褲、T恤等戶外服飾。系列中最吸引的FREE HIKER 2波鞋設計採用 Continental™ 外底，在各種地形上提供絕佳抓地力。同時中底使用了adidas的 BOOST 技術，為每一步提供能量回饋。