天津古文化街　必食津門三絕

天津有很多著名景點，滿布歐式建築的五大道、天津之眼摩天輪和意大利風情區等都吸引大量遊客，講到集食買玩於一身的古文化街，更是遊人必經之處。古文化街位於天津市南開區，屬國家5A級旅遊景區。內有天后宮、南北牌樓和不同的手工藝品店，當然亦少不了各式地道美食，來到這裏，大家必定嘗天津三絕（又稱津門三絕）。

天津三絕是指狗不理包子、耳朵眼炸糕和十八街麻花，其中「鼎鼎大名」的狗不理包子，相信大部分人都聽過，已有超過160年歷史，包子餡以豬肉加薑、葱製作，由於加入豬骨湯，令肉味更濃，包子外皮有18摺，可以說是當地的代表美食。

十八街麻花即指老字號桂發祥十八街麻花，麻花之間會夾入不同的配料，包括桂花、核桃、黑芝麻、五仁、椒鹽、綠豆、粟米和山楂等，口感與別不同。至於耳朵炸眼糕，是以清朝店主在北門外大街耳朵眼胡同開店而得名，和耳朵及眼睛並沒有關係，糯米餅內釀有傳統紅豆餡外，還有黑芝麻、桂花、紫薯和五仁等，建議趁熱吃，口感才煙韌軟糯。

此外，古文化街還可以找到多種小吃，二嫂子煎餅餜子相當有人氣，綠豆餅皮邊煎邊放雞蛋抹勻，加餜篦兒（薄脆片）後卷起餅皮，掃上甜麵醬和葱花便完成，入口香脆，是天津的傳統小食。愛甜食可選熟梨糕，米漿製作的糕點上，傳統會放上豆蓉或白糖，現時款式變得多樣化，有朱古力、士多啤梨和黑芝麻等口味，小巧的骰。

吃得口乾舌燥，是時候去津門楊氏茶湯來一碗著名的龍嘴壼茶湯，茶湯底可選磨成粉的桂花蓮子、桂圓八果、黑糯米、杏仁羹、糜子粉或高樑粉，在龍嘴壺倒入熱水後，再加不同的堅果、芝麻、花生、提子乾和白糖等調味，香甜又暖胃。