梁云菲細節透露短片內容　男友力撐：世界有病

台灣有「國光女神」之稱的梁云菲，向來以豐滿嘅D級「湯碗胸」聞名，不過近期捲入「性愛影片」外流嘅佢，就喺昨日（20日）再次發文回應有關影片嘅細節事項：「我差點就被擊倒了，就差那麼一絲一毫！」表示不明白影片為何遭外流外，哩幾日嘅心情更係備受煎熬與無助。

雖然影片外流令佢對人生感嘆不已，不過唔少粉絲嘅支持亦讓佢重新振作外，梁云菲解釋道影片係多年前所拍，當時自己係短頭髮及單身，並非外界所傳與金剛交往，更不明白抺黑自己嘅人有何居心，並強調自己經此一事學識堅強：「我並沒有犯錯，但很心疼男朋友與身邊愛我的人，他們一起陪我承擔了這整件事情，不過也是因爲這件事情，我才發現自己已經不是一個人了。」而現任男友亦按讚留言力挺：「我也想告訴大家，現在的世界，真的有病！」表示人生路上大家都會受到挫折：「But It's ok！除了生死，都是小事。」希望梁云菲嘅勇敢表現，可以成為別人遇到困難時嘅榜樣。

另外，男友又指出梁云菲從小嘅成長過程不如大多數人般幸福，因患有PTSD及憂鬱症等精神疾病關係，至今仍需食藥治療：「讓她一直只想讓自己活到35歲！」所以一直認為自己孤單嘅梁云菲，才會比別人活得瀟灑，甚至認為拍影片係小事一椿。