張敬軒哽咽揭父親家中昏迷險死　勸服父母來港住

歌手張敬軒昨日（20日）發布全新廣東作品《隱形遊樂場》，歌曲上架後，即時登上多個主要音樂串流平台第一位。昨晚軒仔便開Live宣傳新歌，由於久未開Live，加上距離上次出歌已接近1年時間，直播時有高達1萬多人同時在線收看。

直播中軒仔分享親自作曲的新歌《隱形遊樂場》由軒仔親自作曲，他表示這次想寫一首自己喜歡的歌曲：「趕潮流嘅嘢唔難做，但係要做一啲嘢或者一首可以感動到自己嘅歌，我覺得會比較忠於自己。」他又感謝一眾製作歌曲、MV的好友團隊的付出：「呢班香港嘅朋友真係冇問價錢、冇講過價錢，只要佢哋有時間，佢哋就嚟。呢種一呼百應嘅感覺係令到今日呢個MV可以成功Online嘅原因，所以我想藉住呢個Live，親口去多謝參與呢一個MV Project嘅所有嘅朋友。好感恩喺生命當中遇到咁多叻嘅人、咁多勁嘅人幫手。」

除了得到眾人的仗義幫忙，軒仔自己亦動手製作道具，MV一開始出現的控制台，就是由軒仔親手製作：「塊木板我喺文具舖買，然後搵咗塊舊嘅絲絨包住，上面嗰啲指針全部都喺Portobello臨時臨急搵。聽日拍MV，今日覺得『喂，唔得呀，真係要有個Control Panel畀阿Y（Wyman）啪掣去撻着個『隱形遊樂場』喎、撻着個木馬。』所以就做咗。要去好多古董舖搵，搵唔到嘅錶，其實有啲係指南針，其中一個係以前嘅電燈掣。」除此之外，軒仔又為一眾DSE考生打氣、又預告將會有另外三個版本的MV釋出、更謂十分期得今個星期日於觀塘apm舉行的簽唱會等。直播期間，身處日本的Wyman黃偉文原來亦在收看，他留言表示自己去了富士山找黃色大門，十分疲累，更相約軒仔過幾天一齊開Live。

確診後遺症

在打算結束直播時，甚少提及家事的他突然眼紅紅，並透露張爸爸早前在家突然昏迷，差點踏入「鬼門關」：「本身冇諗住講，不過呢個夜深人靜嘅時候都係比較感性。」他表示父母於倫敦時確診，不過上機返港前回復一線，回港後父母於香港多留個多星期便回廣州，而軒仔亦打算趕完MV後便回廣州探望：「有一日我打畀我阿媽問佢搞緊乜嘢，佢話啱啱煮完飯，然後佢問我做緊乜嘢，我話啱啱返咗屋企，佢問我有冇忙緊啲好緊要嘅嘢，我話冇。佢話『依家過咗先話畀你聽啦，你老竇尋日差啲冇咗啦。』原來爸爸喺前一日，由於確診嘅一啲後遺症，喺屋企突然間昏迷，嚇親我阿媽，好彩當晚爸爸後來醒番，又穩定番。」他坦言經過今次事件，他終於解決了近5年來一個最大的問題：「就係我阿爸阿媽終於肯搬嚟香港啦！」因為原來早於十年前，軒仔已經勸父母搬到香港一齊生活，不過張爸爸堅拒反對：「我爸爸由細到大都係『獨家村』，佢唔鍾意同任何唔係呢個屋企嘅人來往，雖然佢生住一副好外向嘅樣，但其實佢係一個好內向嘅人。所以我好多謝天父咁多年佢哋身體都好好，爸爸除咗有一、兩次跌親其實都冇乜問題。」軒仔透露將會開始安排父母於香港的生活：「可以照顧到佢哋啦，唔使做嘢時又可以返去食飯陪吓佢哋，有啲乜嘢都可以照顧得到，所以我好想同大家分享！我覺得喺一個屋企嚟講，照顧到佢哋，喺人生呢個階段係好重要。」