Ferrari 296 GTS　開篷Chill混能V6「癲」

法拉利（Ferrari）296 GTS是一款可以陪你癲，又可以陪你Chill的新世代開篷跑車。車載與296 GTB一脈相承的V6插電式混合動力系統，高達830cv綜效馬力隨傳隨到，2.9秒破百對它來說更是輕而易舉，隨時滿足你的進取駕駛需要。它亦可以純電行駛，讓你享受靜靜地吹着風Chill住遊車河的後驅開篷駕駛樂。

296 GTS之所以癲得起，又Chill得起，不止是因為車載由新開發120°夾角3.0L V6雙渦輪增壓引擎、122kW後軸電馬達及7.45 kWh鋰電池組成的插電式混合動力系統，綜合動力輸出高達830cv，並擁有740Nm綜合扭力。還多得負責管理引擎和電馬達的TMA過渡管理制動器從旁協助，在每當需要動力的時候，總能快速回應滿足駕駛者需求，即使引擎處於中、低轉速範圍時，電馬達也可提供出人意表的扭力輸出，配合8前速F1雙離合器波箱，成就零遲滯的油門加速反應。

駕駛時隨時通過軚環上有效管理可用動力的eManettino動力輸出管理選擇器於eDrive純電、Hybrid混合動力、Performance性能及Qualify排位賽四種不同的動力操控模式間迅捷地切換。在一般駕駛情況下，系統會自設在Hybrid混合動力模式。想體驗完全釋放性能表現和從身後直接傳進車廂的引擎和排氣聲，大可選擇Performance性能甚至Qualify排位賽模式。想Chill住開篷駕駛，選擇eDrive純電模式就最適合不過，其純電馬力閒閒地都有167cv，在充滿電的情況下更可以135km/h的最高速度行駛25km，足夠來回赤柱至旺角有餘。

受惠於緊湊的車身造型、創新的動態控制系統及精心打造的空氣動力學設計，加上它是一輛後驅設定的跑車，於新娘潭路游走時，盡展其高靈活性及動態敏捷度。加上有新開發的6w-CDS底盤動態感測器和ABS evo功能，讓後輪總能提供足夠抓地力，成就極高過彎性能和穩定制動表現。配合新線控制動系統，帶來較短踏板行程，稍稍輕踩踏板已能獲得如賽車般的高駕駛動感兼高制動效率，輕鬆做到易放又易收，200~0km/h制動距離僅需107米。

規格表

車型：雙門雙座位插電式混能開篷跑車

動力系統：3.0L V6雙渦輪增壓配122kW後置電馬達

綜效馬力：830cv/8,000rpm

綜效扭力：740Nm/6,250rpm

驅動：中後置引擎、後輪驅動

傳動：8前速F1雙離合器波箱

極速：逾330km/h

0~100km/h：2.9秒

0~200km/h：7.6秒

車身體積：4,565×1,958×1,191mm（長×闊×高）