游嘉欣恨拍拖想學溝仔　誤將高峰講成高潮

藝人游嘉欣與李家鼎主持全新飲食節目《肥媽李鼎》，今日（21日）在電視城舉行記者會，嘉欣笑言拍節目預了被鬧：「監製問我敢唔敢試，我話一向畀人鬧慣，有晒心理準備。」更開心做節目像上了一堂中文課，令她改掉懶音，也對下廚長知識，自信下廚有90分，自小媽咪教她幾道拿手家常便飯如釀豆腐、雞翼和炒飯，稱鼎爺也讚她好刀功，對烹飪自信十足的她，還講笑希望將來可開拍飲食節目。不過她說因經常不停發問問題，試過打亂李家鼎的步驟，她並被爆在節目中問李家鼎「高潮」，原來她誤將「高峰」說成「高潮」，嚇到大家語窒，她卻笑着反駁，指心邪才會有反應。

從未為男仔下過廚，A0從未拍拖的她，表示會自我反省：「想試吓如何自然地溝仔，改變吓日常語氣，試吓讚多啲男仔，盡量溫柔女仔啲。」問到好友林正峰有否發覺她變溫柔？嘉欣竟表示好耐冇見，因大家各自忙於拍劇，冇機會碰面，現在要減肥也不會約食飯，寧願自己做運動，自言是異性絕緣體，但也恨拍拖。

李家鼎表示對着游嘉欣，會大喊救命：「佢好純，冇鬧佢，佢真係唔識，唔係扮嘢。之前拍《阿爺廚房》有個90後PA，將青蒜當葱。」節目中，每道菜他都會講故事，原來李家鼎的死穴是媽媽，一提到媽媽便喊，又被爆前妻施明以前與人共舞，他翹起對手嬲到手震。

早前施明跌傷接受腦部手術，李家鼎透露施明健康狀況一日比一日好，進展良好：「細仔李泳豪拍完《愛‧回家》，收早就飛車去探病，大仔又係，起碼知道兩個仔好有孝心，情緒好好多，多謝醫護人員。（幾時出院？）暫時未知。」