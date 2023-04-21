中年好聲音︱決賽歌單曝光　吳大強當自己贏咗

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》將於本周日舉行決賽，六強選手李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪和周吉佩將爭奪總冠軍，評審陣容方面，除了有固定評審伍仲衡、張佳添和周國豐等，還有譚詠麟、鍾鎮濤和呂方擔任嘉賓評審，第八位評審則是全球觀眾透過網上投票選出心水選手，而一眾專業評審所給出的評分，將會刪去最高分和最低分，只計算餘下的5個分數確保公平。決賽將分成兩個回合進行，首回合六強參賽者將各自演出慢歌、快歌各一首，次回合就由晉級選手獻唱「自選必殺歌」，爭奪冠、亞、季軍殊榮。

眾選手連日來積極備戰，決賽歌單亦告曝光，慢歌分別有《我曾用心愛著你》、《明日話今天》、《Forever Love》、《忘情號》、《吻別X Take Me To Your Heart》以及《爛泥》，快歌則分別有《Sway》、《跳舞街》、《熱情的沙漠》、《疾風》、《拒絕再玩》和《瘋了》，為保持神秘感，官方並沒有公布參賽者與歌曲組合，務求直播當晚為觀眾送上驚喜。

至於決賽宣傳片近日陸續播出，六強選手齊齊發表「假如奪得冠軍」感言，吳大強說：「最想多謝一啲唔識我而去鼓勵我嘅人，係佢哋令到我有呢個Motivation，無論成績係點都好，當贏咗㗎喇。」龍婷說：「我都想不斷咁超越我自己畀多啲嘢觀眾睇，有啲嘢講係冇用嘅，一定要實戰先至可以爆發到出嚟。」李佳說：「我對自己好有信心，期待嗰日早啲嚟到。」而眾人日前聚首一堂為4月之星龍婷、區俊傑和羅啟豪慶生，其中一個蛋糕上有6支咪裝飾，咪上更刻有六強名字，非常有心思。