中年好聲音︱決賽歌單曝光　吳大強當自己贏咗

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》將於本周日舉行決賽,六強選手李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪和周吉佩將爭奪總冠軍,評審陣容方面,除了有固定評審伍仲衡、張佳添和周國豐等,還有譚詠麟、鍾鎮濤和呂方擔任嘉賓評審,第八位評審則是全球觀眾透過網上投票選出心水選手,而一眾專業評審所給出的評分,將會刪去最高分和最低分,只計算餘下的5個分數確保公平。決賽將分成兩個回合進行,首回合六強參賽者將各自演出慢歌、快歌各一首,次回合就由晉級選手獻唱「自選必殺歌」,爭奪冠、亞、季軍殊榮。

眾選手連日來積極備戰,決賽歌單亦告曝光,慢歌分別有《我曾用心愛著你》、《明日話今天》、《Forever Love》、《忘情號》、《吻別X Take Me To Your Heart》以及《爛泥》,快歌則分別有《Sway》、《跳舞街》、《熱情的沙漠》、《疾風》、《拒絕再玩》和《瘋了》,為保持神秘感,官方並沒有公布參賽者與歌曲組合,務求直播當晚為觀眾送上驚喜。

至於決賽宣傳片近日陸續播出,六強選手齊齊發表「假如奪得冠軍」感言,吳大強說:「最想多謝一啲唔識我而去鼓勵我嘅人,係佢哋令到我有呢個Motivation,無論成績係點都好,當贏咗㗎喇。」龍婷說:「我都想不斷咁超越我自己畀多啲嘢觀眾睇,有啲嘢講係冇用嘅,一定要實戰先至可以爆發到出嚟。」李佳說:「我對自己好有信心,期待嗰日早啲嚟到。」而眾人日前聚首一堂為4月之星龍婷、區俊傑和羅啟豪慶生,其中一個蛋糕上有6支咪裝飾,咪上更刻有六強名字,非常有心思。