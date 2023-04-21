啤酒品牌大玩噱頭　出雪葩又有Edan撐場

由於近年多了手工啤酒搶佔市場，傳統啤酒品牌亦不斷搞搞新意思，希望俘虜酒迷的舌尖，最近就有啤酒品牌推出全新酒味雪葩，仲有在本地深耕多年的經典啤酒品牌換上新包裝，仲請來人氣王之一的Edan Lui呂爵安出限量Postcard及送音樂會門券添呢！

首次跨界出冰品

傳統啤酒界入面，比利時出品可以說是不少酒迷的選擇，而來自比利時的人氣白啤品牌Hoegaarden最近首次進軍雪糕界，推出全新 Fruity Range果味白啤酒雪葩，包括紅桑子白啤酒雪葩（Hoegaarden Rosée Sorbet）和蜜桃白啤酒雪葩（Hoegaarden Peach Sorbet），最重要是百分百香港製造，含有2.5%輕量酒精濃度。紅桑子口味以品牌的紅桑子白啤酒調製而成，釀造過程入面加入天然紅桑子果汁，味道酸甜清爽；而蜜桃白啤酒雪葩則帶來馥郁香甜的風味，清甜的蜜桃果汁與品牌標誌性的小麥白啤酒融為一體，令到果味與小麥香氣充斥口腔，交織出意想不到的清爽口感，可以說是為初夏帶來新鮮驚喜！於4月26日至5月9日期間，於指定便利店選購品牌啤酒及果味白啤即可以優惠價選購Fruity Range果味白啤酒雪葩一杯；5月初更可在指定餐廳及酒吧柯打果味白啤兩瓶或指定套餐，亦可免費或以套餐優惠價享用指定口味的果味雪葩呢！

換新裝請聽音樂會

在本地深耕多年的經典啤酒品牌Blue Girl，自去年請來人氣王之一的Edan Lui呂爵安任品牌大使後，吸引了不少年輕人注意，亦備受爵屎追捧。品牌最近換上新裝，繼續以優質德國酵母結合雙重酵釀技術，保持經典的暢快口感，並為了慶祝新裝登場，於即日至4月30日期間，酒迷選購了品牌啤酒每滿HK$50即可參加抽獎，有機贏得Katch優惠平台舉行的音樂會門票2張（不限抽獎次數），演出者有江𤒹生、陳蕾及陳卓賢，粉絲可別錯過！