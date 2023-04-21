本日日本：寶可夢聯乘蛋糕　9隻精靈出動

不少甜點品牌都喜歡與動漫及電玩作品聯乘，最近日本著名甜點老店「銀座Cozy Corner」就與《寶可夢》（Pokémon，又稱寵物小精靈）合作，推出9款以人氣角色為設計的小蛋糕禮盒「Pokémon Collection 9個入」，當中包括有皮卡丘、伊貝、胖丁、妙蛙種子、噴火龍、耿鬼、百變怪、傻鴨和波加曼，每款蛋糕的賣相與味道都反映了精靈的特質，例如皮卡丘蛋糕內餡有爆炸糖，入口彷彿感受到十萬伏特電力。另外波加曼蛋糕是藍色的清爽慕斯、胖丁是士多啤梨布甸忌廉撻、妙蛙種子是乳酪蛋糕捲、百變怪是藍莓撻、伊貝是焦糖朱古力撻，還有用朱古力畫上招牌問號的傻鴨檸檬蛋糕，每款都可愛得令人捨不得吃掉。包裝盒上的角色圖案與蛋糕擺放位置相對應，還會附上一張仿照寶可夢圖鑑製作成的「蛋糕口味與特徵說明書」，從外觀到包裝都絕不馬虎。寶可夢小蛋糕禮盒由即日至5月31日在日本各大糕餅店發售，售2,916日圓（約HK$169）。