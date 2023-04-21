張學友《十八區》珍貴照片出土　歌神自爆有唱唔到嘅歌

訪談綜藝節目《馬時亨‧香港情》將於明日（22日）於無綫播映。合共8集的《香港情》邀請了15位來自不同範疇的朋友，分享不同話題，首集嘉賓則有歌神張學友，並曝光了不少學友初出道時的珍貴片段，除有《全港十八區業餘歌唱大賽》大合照、還有1983年的《歡樂今宵「盡顯才華SING聲星」》珍貴參賽片段，入行快將40年的學友，除坦言已籌劃再開演唱會之餘，又分享保持靚聲秘訣是每星期練足6日歌：「長嘅話（練歌）兩個鐘頭，短嘅話就40分鐘到一個鐘左右，專係練唱一啲自己唱唔到嘅歌。（吓？你都有歌唱唔到？）我好多歌都唱唔到㗎，好似《藍雨》我就錄咗好多次同錄咗好耐，呢啲歌你唔練一個禮拜，再唱會辛苦少少，但如果唔練兩到三個禮拜，直情係要重頭練過。」

馬時亨今（21日）與傳媒見面，亦有談及一些學友的訪問內容，他指學友原來曾經想過移民，並曾去過加拿大領事館，但最終都決定留低香港；除此之外，內地節目《中國好聲音》原來亦曾邀學友，但他婉拒了，並改由周杰倫頂上。

至於其他嘉賓的趣事，馬時亨指梁家輝在節目中曾自爆當年因不諳國語，到內地拍攝《垂簾聽政》時激到劉曉慶紮紮跳；又指當年曾一年接十幾部電影，但很坦白地笑言絕不是為興趣，而是因女兒出世，需要搵奶粉錢，至於其他嘉賓好似張智霖、陶大宇以及陳山聰等各有不同範疇的話題，都講得非常精彩，而節目主題曲，則請來林子祥，重新改編及主唱廣東話版本的《東方之珠》，別具意義。