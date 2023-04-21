技能解鎖︱陳蕾處女跳唱：都呃得吓人！

歌手陳蕾（Panther）的新歌《伸縮自如的愛》MV今晚（21日）首播，在新歌MV中見她一展舞技，不單應付自如仲愈跳愈信心爆棚，談及舞技，Panther輕鬆地騷幾吓舞步，並笑說：「好過洪嘉豪！（可以做跳唱歌手？）呢個我又唔方便講嘅，你可以問番排舞老師！」今次是她第一次嘗試要求在MV跳舞，她說：「因為做咗《全民造星V》導師之後，睇住有某啲原本手腳唔係好協調嘅學員喺苦練之下都跳到，就畀咗啲動力令我覺得，呢班人都得，我係咪都可以呢？於是就膽粗粗同公司提議，不如我都試吓跳舞！」

今次除了有舞蹈員張立賢跟她一齊跳雙人舞，仲有「造星V」的四位參賽者Tiger、Nathan、Kim和亨仔，她說：「因為佢哋真係咁啱本身擅長嗰種樂器，既然可能都要搵人去演繹番MV嘅彈奏部分，不如試吓搵年輕人或者係新認識嘅新朋友去參與MV啦，所以就搵咗佢哋四個去幫我一齊完成呢個MV。」

MV中Panther主要有兩段太約一分鐘的舞蹈，她上了5、6堂，覺得都幾好玩，她說：「排舞老師話house呢個舞種同我個性都幾符合，即係其實我都係一個活潑可愛開朗嘅人，我覺得點解我跳得好就係因為我唔介意別人點睇我！同埋老師教我無論你跳成點，你個樣都要畀人覺得你好識跳！咁我覺得我係做到咗呢點嘅，都呃得吓人嘅！」

Panther仲自爆其實她以前曾經跟鄧小巧一齊去學跳舞，點知原來是學風格比較有女人味同性感的New Jazz，她笑說：「徹底擊潰咗我對跳舞呢一個技能嘅開發！上完之後我覺得我完全唔適合跳舞！她先後在MV耍功夫同跳舞技能都解鎖，下次會作甚麼挑戰，她說：「下次可能玩吓雜耍！我想挑戰玩吓嗰啲劍玉，可能我成個MV就喺度玩劍玉！我打過乒乓波，又喺MV度打過機，又玩過game，仲有咩可以試呢...可能約班friend一齊打邊爐又一個MV囉！都幾開心！」