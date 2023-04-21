﻿【美女饕廚】走入農場歎農家菜　盡嘗食材真味

趁假期去了中山一躺，有幸得好友介紹了這間「綠野仙蹤生態園」，品嘗地道農家菜。飯館在自家的農場裏，環境十分優美，一邊吃飯，一邊欣賞窗外的園林景色。

荔枝木烤燒鵝是中山南區十大名菜之一，先用熟成技術，燒鵝擁有「4小時極限」之說，意思是指出爐後要盡快吃，因為過了4個小時，皮就不酥脆了。這裏招待客人，先吃幾道前菜後，服務員會掌握好時間，通知廚房把烤好的燒鵝準時出爐上到桌。荔枝木烤燒鵝別具風味，一口咬下去，帶着微微荔枝木的煙熏香氣，皮油脂快速在口腔擴散，肉香入味。

葱油撈海桂魚三吃，魚片煮到剛熟，保留了魚肉彈牙無比，其新鮮魚春用椒鹽煎焗，魚頭尾骨腩用石窩燜焗加入紅燒豬肉，濃油赤醬配肥美五花腩總是特別好吃，有種邪惡又吸引的難言魅力。另外，還有師傅特別為我們製作的魚羹。

象拔蚌刺身，象拔蚌在優厚水質中成長，肉質口感爽脆甜美，生食最能體驗其極鮮味。

沙白粥用整個爐子端在桌上，覆着錫紙，燜煮期間，香氣四溢，放了點白胡椒粉，粥米粒粒都爆花，綿綿滑滑，潔白肥美的貝肉一起吃，把其鮮甜昇華到極致。

農場飼養的走地雞製作的水嫩白切雞，吃的是雞肉原汁原味的鮮甜，因為烹調雞隻時不加調味白煮而成，再冷卻放置，這樣令雞皮爽滑並帶膠質，肉質更加緊緻有𡁻頭，底部搭配沙薑汁來提升鮮香。最後是甜品環節，是新鮮士多啤梨；是從旁邊的農田摘取，即摘即吃，果味十分濃郁，甜度適中。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）