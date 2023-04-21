北京電影節︱娜扎突然升「胸」搶Fo　大戰霸氣章子怡

內地女星娜扎今晚（21日）出席《第十三屆北京國際電影節》開幕式活動，與多位藝人章子怡、白百何、金晨、范丞丞、黃景瑜等齊齊踏上紅地氈，星光熠熠，而天壇獎評委會成員張藝謀、關錦鵬、張頌文、周冬雨亦齊齊現身。

當中最曯目和搶鏡的絕對是娜扎，向來擁有美女臉蛋的她，以一條拖長尾的粉色紗裙示人，突然升「胸」的她更谷胸上陣，仙氣十足，而她的一對水滴耳環相當巨型，吸引大家的眼球。章子怡就霸氣外露，一身金色低V上衣成功吸睛。而金晨亦相當搶眼，一身低胸紅色長裙現身的她，相當飄逸。至於張子楓則以一身黑色露背裝示人，明顯消瘦不少的她，鎖骨很明顯，現場傳媒不停叫她「妹妹」，令她顯得相當害羞。而身為評委之一的周冬雨則以一條勁Sharp的鮮黃色亮相，白百何事前刻意做運動收身，之後於社交網大晒相片，更配文：「給大家匯報吓成果，掉1.2斤脂肪！」不過穿着一件黑色套裝的她，性感欠奉，密實非常，期間與導演關錦鵬、趙雅芝等齊齊進場。至於惠英紅則穿了黃金戰衣示人，霸氣得來甚有女人味。

男藝人方面，​​​黃景瑜、范丞丞、朱一龍等都以黑色西裝造型亮相，朱一龍攜新作《消失的她》亮相，而范丞丞則於西裝上配以紅色玫瑰花，造型清新。