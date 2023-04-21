陳慧敏坦言對愛情幻滅　差啲出家做尼姑

歌手陳慧敏為無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，大談推出新歌《十年如一日》感受，坦言對過去十年樂壇成績唔滿意，認為自己長時間佛系思想，未有好好經營事業，故藉新歌令自己反省。談到十年來的改變，她說：「機緣巧合接觸佛學，當時差啲做咗尼姑！(真係無慾無求？唔需要愛情？) 覺得每一次都為愛情付出好多，但結果都唔係太好，我經歷過三年異地戀，上年分手之後，都反問自己愛情係咪唔適合自己，不過我有難過、有感受，即代表對愛情未放低，所以最後冇做到尼姑，我澄清我唔係放棄愛情！」 [P2] 以往戀愛大過天，但現時已改變了不少，陳慧敏不諱言如非疫情影響，分分鐘已飛到土耳其與男友一起生活:「疫情影響咗呢段異地戀，嗰種唔知幾時可以飛過去見面，亦都唔知幾時可以返香港嘅心情，真係令自己卻步。實在有太多未知好不安，佢亦曾經對我承諾，話下次再見面一定係佢飛過嚟見我，但結果係冇，呢句說話我記住喺個心度，所以係上年12月，大家傾完之後都係喺不愉快嘅情況下分手，但分手無耐就開關，都諗過係咪好可惜，不過早排我生日佢有聯絡我，真係冇諗過我哋可以做得番朋友。」 [P3]