魏浚笙派台新歌激錫粉絲　提醒自己勿忘初心

男神魏浚笙（Jeffrey）新歌《遺忘了初心的我們》正式派台，MV定於本月23日，亦是Jeffrey的25歲生日出爐，作為送給自己及「咖啡豆」（他粉絲暱稱）的禮物，為宣傳新歌，他以「積先生急尋初心」的街招成功引起網民討論及深思，Jeffrey坦言為了尋找新歌方向，他聽了多首不同demo，他說：「有啲選盲盒嘅感覺，永遠唔知道自己會聽到一首咩歌，就係咩都唔知嘅時候，直覺就係最準確嘅，當你只能單憑歌名做先後次序嘅選擇時，所有嘢都變得簡單純粹。」

他直言當初這首歌只是他最尾幾個的選擇，他說：「當初歌名叫做《大哥沒有輸》，demo係普通話，我下意識以為佢唱嘅係台灣大哥，但選中歌曲之後，我再問問作曲人，原來靈感沿自《鬼滅之刃》入面嘅大哥，係一首比較悲壯嘅歌曲，我覺得呢個緣分好奇妙。」他又透露初入錄音室錄這首歌時不太適應，曲風與上次不同，於是花了很多心機來研究與練習，務求可以單純地做一首自己很喜歡的悲情曲風。

選定「初心」這個課題，原來他自出道以來卻一直將「初心」牢牢銘記：「入行兩年多以來，一直提醒自己要保持初心，不要忘記最初嘅自己、最初入行嘅嗰顆心。」他不諱言長大後入行，可能最簡單最純真的東西，慢慢被社會磨蝕，慢慢忘記了，慢慢迷失了。他更透露：「但初心代表着人生最初的夢想，亦是最初的動力，代表着一開始專注做一件事嘅原因，所以我覺得人生很多方面，例如事業、生活、愛情等方面，都不應該遺忘初心。」

有了這個想法，初心就成為了Jeffrey第二首歌《遺忘了初心的我們》的主題，並以愛情故事來引導，帶出初心對人生的重要性，他說：「許多人與另一半相處時間漸長，會慢慢失去火花，少了漣漪，但是我哋要永遠記住當初一齊嘅原因，點解會鍾意對方？就好似做一件事嘅時間一長，可能會忘記當初開始嘅原因。」他憑歌寄意，呼籲大家一起尋回初心：「所以，呢首歌係想送畀一啲遇到相同經歷嘅大家，即使遺忘了都唔怕，尋回初心就可以，希望大家同我一起努力！」