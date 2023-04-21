落力加操　床上變猛男

雖然話逃避可恥但很有用，不過面對困難只懂選擇逃避又點得呢！好似日本AV界嘅「床上苦手系列」咁，男主角唔係怕醜仔就係頹男，但係佢哋勇於面對問題，經過嚴格訓練之後就變成床上猛男喇！

提升持久力

喺S1出品嘅《性格苦手同級生令我變得聽話》一片中，大學生洋介同女朋友拍拖已一段日子，好想初試人生第一次，不過佢擔心自己持久力不足，加上又冇床上經驗，於是就膽粗粗去幫襯風俗店搵有經驗嘅風俗孃培訓一下，點知遇到嘅風俗孃竟然係同班同學miru！聽完洋介嘅心事之後，miru決定以熟練嘅口技嚟幫佢提升持久力，阿妹更為人為到底，返到學校亦捉住對方進行「特訓」，最後成功令洋介變成持久力強嘅猛男。

密集式訓練

於片廠Kawaii推出嘅《三日兩晚被小惡魔管教》入面，伊藤舞雪呢位超絕品癡女今次應一位M男嘅要求，去到對方屋企同居三日，原因係M男好想由頹男變成床上猛男，所以拜託舞雪幫佢進行特訓。而舞雪亦做足本分，經常捉住M男上床，又或者嚟個即興吹奏，即使M男煮緊飯，舞雪亦唔會放過引爆對方嘅機會，經過一連串密集式交歡之後，M男果然雄風大增，喺床上令舞雪帶來強烈快感！

由淺入深

同樣由S1製作嘅《與羽咲美晴的破處同居紀錄》，講羽咲美晴挑選咗一位青頭仔進行同居生活，兩人一齊沖涼、一齊瞓覺，時機成熟，美晴就同對方上床由淺入深咁調教，青頭仔由第一次只得3分鐘貨仔，漸漸變得持久力愈嚟愈強，令美晴喺床上享受到無比快感，真係不枉佢花咗咁多時間同心機訓練呀！

簡評

今日為大家介紹嘅「床上苦手系列」3部作品中，本仙最鍾意miru主演嘅《性格苦手同級生令我變得聽話》，原因係miru床技一流，對男主角做出嘅各種前戲都顯得技術高超，而且投入度極高，更重要係佢體質敏感，激戰期間經常爆發潮吹，令床戰更加精彩！