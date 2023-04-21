陳嘉樺大嘴巴　爆Selina男友小徐花名

台灣藝人陳嘉樺(Ella)昨日（20日）出席床墊代言活動，她和老公結婚11年，感情如膠似漆，更曾每天上床後會一起拖着手傾偈，直到入睡前才放開，被問會否抱着睡時，她笑說：「年輕的時候真的會牽手、抱在一起，過沒多久就會開始冒汗，還是實際一點，睡好很重要。」而她近日要於內地錄製節目《乘風破浪》，夫妻二人回到酒店時都是分房睡，她解釋謂：「我先生希望我好好休息，他真的是我的神隊友，24小時在照顧我。」

提到好姊妹任家萱（Selina）日前宣布懷孕，她笑兒子勁寶嘴巴很大，有次不小心被他看到Selina傳來的超聲波照片，「我馬上蓋起來，他嘴巴太大了，他說我知道那是甚麼喔，小寶寶對不對，我只好跟他說媽媽有個朋友懷孕了，就不跟他說是誰，他太聰明了。」問及Selina身體狀況，她笑喊：「你們不用擔心她，小V會好好照顧她。」意外說出了Selina男友「小徐」的暱稱，她急忙笑喊：「老婆對不起。」更被現場媒體笑勁寶嘴巴大是遺傳她呢！，被問到參賽《乘風破浪》，Ella表示：「累是一定的，跟很多專業團隊在一起 ，就是享受這個過程，學習到很多。」也預告會在夏天播出。